Unter 10 Euro im Monat: Galaxy A13 plus 8 GB im Tarif-Deal

Für nur 9,99 Euro monatlich kannst du aktuell ein spannendes Tarif-Bundle mit dem Samsung Galaxy A13 bei Saturn abgreifen. Lohnt sich der Tarif für dich?

Tarif für unter 10 Euro: Das bekommst du für dein Geld

Mit einem monatlichen Grundpreis von nur 9,99 Euro ist der Super Select S Tarif im Bundle mit dem Samsung Galaxy A13 äußerst preiswert. Gleichzeitig bekommst du mit 8 GB monatlichem LTE-Datenvolumen sowie einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS durchaus einiges für dein Geld geboten. Hinzu kommen allerdings auch noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 29,99 Euro.

Für das Samsung Galaxy A13 zahlst du zusätzlich einen Gerätepreis von 29 Euro – doch dank des 30-Euro-Wechselbonus‘ hast du die Kosten direkt wieder drin und bekommst das Smartphone quasi für umsonst. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du insgesamt auf Kosten in Höhe von rund 269 Euro. Ein guter Preis, denn das Smartphone kostet einzeln bereits 169 Euro aufwärts.

Samsung Galaxy A13: Gutes Handy zum kleinen Preis

Das Samsung Galaxy A13 ist ein sehr beliebtes Handy und als Teil des Tarif-Bundles in den Farben Weiß oder Schwarz erhältlich. Verbaut wurde ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz. Angetrieben wird das Handy dabei von 4 GB RAM. Obwohl der Speicherplatz mit 64 GB ziemlich klein ausfällt, kannst du den internen Speicher des Geräts mittels microSD-Karten-Slot um bis zu 1 TB erweitern. Des Weiteren kannst du dich über einen Kopfhöreranschluss freuen, der bei den meisten neuen Geräten gerne weggelassen wird.

Hobbyfotografen freuen sich über eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Abstriche musst du hingegen bei der Frontkamera machen: Selfies knipst du nämlich lediglich mit 8 MP. In dem Tarif-Bundle bekommst du dabei übrigens die 5G-Variante des Smartphones, sodass dein Handy auch dem aktuellen Mobilfunkstandard gerecht wird. Ein Fingerabdrucksensor sowie die NFC-Unterstützung gehören ebenfalls zum Gesamtpaket dazu. Für den niedrigen Preis von nur 9,99 Euro im Monat bekommst du mit dem Galaxy A13 also ein preiswertes Handy, mit dem du jedoch trotzdem gut ausgestattet bist. Nicht umsonst landete das Smartphone in unserem Leser-Ranking auf dem zweiten Platz.