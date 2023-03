Unfassbar günstig: Saugroboter bei Lidl zum Tiefstpreis

Im Angebot ist der Saugroboter RoboVac G30 der bekannten Marke eufy by Anker. Statt regulär 329,99 Euro, stehen jetzt dank 39 Prozent Rabatt nur noch 199 Euro auf der Rechnung. So kommst du nun echt günstig zu dem Haushaltsroboter, der dir viel Arbeit zu Hause abnimmt. Mehr zum Produkt und Preisverlauf findest du hier.

Saugroboter mit hoher Saugkraft und cleverer Sensorik

Der eufy Saugroboter ist mit der Technologie smart dynamic navigation 2.0 ausgestattet, mit der er sinnvolle Routen bei der Reinigung deines Heims planen kann. Dadurch arbeitet er effizienter und bietet eine längere Akkulaufzeit. Mit einer starken Saugleistung von 2.000 Pascal nimmt er auch schweren Schmutz von Hartböden und aus Teppichen auf. Übrigens ist er aufgrund seiner smarten Bodenerkennung besonders clever. Denn: Wenn er Teppichböden unter sich erkennt, erhöht er automatisch seine Saugleistung, um festsitzenden Staub besser entfernen zu können. Dank seiner niedrigen Bauweise von 72 Millimetern kommt er dabei auch problemlos unter die meisten Möbel.

Die Reinigung deines Zuhauses steuerst du dabei ganz leicht via App – inklusive Modus-Wechsel und Erstellung von Reinigungsplänen. Damit der Saugroboter nicht irgendwo herunterfällt, ist er zudem mit cleveren Sensoren ausgerüstet. So erkennt und vermeidet er früh genug Treppenstufen und sonstige Kanten. Und auch die Reinigung des Geräts selbst dürfte leicht von der Hand gehen, da sich der Filter schnell entnehmen und ausspülen lässt.

Der Deal im Kurz-Check: So gut ist das Angebot wirklich

Schauen wir uns zur Einordnung einmal den Preisverlauf des Saugroboters an (siehe unten). In den vergangenen drei Monaten schwankte der Preis meist zwischen 219 und 279 Euro. So hoch war der Preis sogar noch bis Ende Februar. Erst seit Anfang März rutschte der Preis dann in den Keller – wodurch er jetzt erstmals bei unter 200 Euro liegt. Somit ist jetzt seit Marktstart der beste Zeitpunkt für einen Kauf. Denn auch kein anderer Anbieter hat den Haushaltsroboter gerade preiswerter im Angebot.

