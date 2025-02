Kein Preisfehler: Amazon verschleudert SodaStream zum Top-Preis

Frisch gesprudeltes Wasser sorgt für eine leckere Erfrischung und ist eine Abwechslung zu eintönigem Leitungswasser. Wer seine Getränke gerne selbst verfeinert – sei es mit Minze, Zitronenscheiben oder als Basis für hausgemachte Limonaden – kann ihnen mit Kohlensäure ebenfalls den perfekten Kick verleihen. Aber auch klassisches Mineralwasser lässt sich mit einem SodaStream ohne Schlepperei jederzeit genießen. Amazon senkt aktuell den Preis dieses Sets erheblich und bietet es damit zum absoluten Bestpreis an. Hier sind die Details.

SodaStream Wassersprudler Crystal 3.0 Set für 89,99 Euro: Hier geht’s direkt zum Deal!

Mit 2 Glaskaraffen und CO2-Zylinder: Das bietet das SodaStream-Set

Im Angebot bei Amazon ist das SodaStream Wassersprudler Crystal 3.0 Set für 89,99 Euro. Im Paket enthalten sind neben dem Wassersprudler noch ein Quick-Connect CO₂-Zylinder sowie zwei 0,8-Liter-Glaskaraffen. Der Wassersprudler selbst ist 45 Zentimeter hoch und hat ein elegantes Titan-Design. Somit passt er in die meisten Küchenregale und -schränke.

Der SodaStream Crystal 3.0 ist mit einem Quick-Connect-Zylindersystem ausgestattet, wodurch sich die Zylinder schnell wechseln lassen. Bei Amazon hat das Set eine Bewertung von 4,5/5 Sternen und ist somit auch bei den Kunden absolut beliebt. Der mitgelieferte Zylinder reicht dabei für bis zu 60 Liter Sprudelwasser – das entspricht etwa fünf Getränkekisten. Entscheidest du dich für das SodaStream-Set, sparst du dir nicht nur das lästige Kistenschleppen, sondern du vermeidest ebenso Einweg-Plastik. Und je nach Produkt ist eigenhändig aufgesprudeltes Wasser auch noch günstiger als Wasserkästen.

Preis-Check: So gut ist der Preis

Mindestens genauso wichtig wie das Produkt selbst ist auch der Preis. Zur Einordnung schauen wir daher einmal auf den Preisvergleich. Und hier schneidet Amazon am besten ab. Mit 89,99 Euro bietet der Versandhändler den eindeutig günstigsten Gesamtpreis und auch sonst gab es dieses Set nur selten minimal günstiger. Du bekommst den SodaStream also zum besten Preis im Netz und kannst ab sofort selbst dein langweiliges Leitungswasser in spritziges Sprudelwasser verwandeln.