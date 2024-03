Parken in Innenstädten ist meist ohnehin kostenpflichtig. Aber gerade in Randgebieten, auf Supermarkt-Parkplätzen und dort, wo gemeinhin Anwohnerparken gilt, ist sie aber für stundenweises Parken immer wieder gefragt: Die Parkscheibe.

Und auch viele E-Auto-Fahrer wissen eigentlich: Wer ohne weitere (Park-)Kosten an einer städtischen Ladesäule lädt, muss eine Parkscheibe einlegen. Oftmals darf man – unabhängig vom Laden – nämlich nur 3 oder 4 Stunden dort stehen und muss dies per Parkscheibe transparent machen.

Hervorholen, Uhrabgleich, drehen, reinlegen. Was nach Routine klingt, wird immer wieder vergessen oder nicht ernst genommen. Dabei sind die Strafen teils heftig und gehen bis zur Abschleppung, wenn du die Parkscheibe nicht einlegst.

Jetzt nur 20 Euro: Diese Parkscheibe ist anders

Jetzt gibt es bei Amazon eine neuartige Parkscheibe günstiger zu kaufen. Die Uhr zeigt die Parkzeit per digitaler Anzeige an und wird von innen an die Windschutzscheibe mittels zwei magentischen Klebe-Noppen angebracht. Praktisch: Dank integriertem Bewegungssensor hält die Uhr die Zeit immer an, wenn du das Auto abstellst (Reaktionszeit: unter 60 Sekunden).

Die ooono Park wird mittels Magneten angebracht und ist leicht zu bedienen.

Dank Steuerungs-Elementen kannst du eine Parkzeit auch vorplanen. Zum Beispiel, wenn du auf einen Parkscheiben-Parkplatz fährst, die Parkscheiben-Pflicht aber erst am nächsten Morgen greift. Betrieben wird die Parkuhr mit einer Knopfzellen-Batterie, die du nur selten wechseln musst.

Bei Amazon bekommst du die vom Kraftfahrt-Bundesamt offiziell zugelassene und anerkannte „ooono Park“ Parkuhr jetzt mit 33 Prozent Rabatt. Für nur 19,95 Euro kannst du sie dir in klassischem Parkscheiben-Blau oder schlichterem Schwarz holen und nerviges Parkuhr-Drehen und -vergessen zu einem Akt der Vergangenheit machen.

Die sdigitale Parkscheibe von ooono hat mittlerweile über 10.000 Bewertungen bei Amazon, bei denen eine 4,6 als errechneter Durchschnitt herauskam.