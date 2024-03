Bei Teufel kann weiter fleißig gespart werden! Die große Rabatt-Aktion des deutschen Audio-Herstellers sollte ursprünglich Ende Februar auslaufen, wurde jetzt aber noch bis zum 3. März verlängert. Mit dem neuen Code TFL-5UWQZB38 sparst du dadurch weiterhin 20 Prozent auf alle Artikel dieser Aktionsseite. Nachdem wir dir zuletzt schon den High End Teufel Rockster Cross im Rahmen der Aktion vorgestellt haben, widmen wir uns jetzt einem absoluten Schnäppchen-Gerät. Der Boomster Go kostet dich dank der 20 Prozent Rabatt momentan nämlich lediglich 71,99 Euro. Trotz des geringen Preises und der kompakten Größe handelt es sich hierbei aber ebenso um eine hochwertige Bluetooth-Box – die bei uns im Test ebenfalls einen rundum positiven Eindruck hinterlassen konnte.

Teufel Boomster Go: Eine Bluetooth-Box für die Hosentasche

Der Teufel Boomster Go ist wirklich unfassbar klein. Die Bluetooth-Box misst 10,7 x 10,2 x 4,6 cm und bringt lediglich rund 355 Gramm auf die Waage. Damit kannst du das kompakte Gerät problemlos in der Hosentasche transportieren und überall deine Lieblingslieder hören. Wer aufgrund des schmalen Designs jetzt aber einen schwachen Sound erwartet, wird überrascht. Bei uns im Test waren wir selbst verwundert, wie der kleine Speaker einen so hochwertigen Sound liefern kann. Der Klang ist ausgewogen und selbst tiefe Bässe hören sich auf der Bluetooth-Box durchweg gut an. Lediglich, wenn man das Gerät bis zum Maximum aufdreht, leidet die Soundqualität.

Dein Smartphone verbindest du wie gewohnt via Bluetooth mit dem Lautsprecher. Wie auch beim Rockster Cross setzt Teufel hierbei zwar noch auf den 4.2 Standard, dem hochwertigen Klang schadet dies aber keinesfalls. Obendrein punktet der Teufel Boomster Go mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Außerdem ist die Bluetooth-Box nach IPX7 gegen Wasser geschützt und kann mit seiner Schlaufe perfekt an einem Rucksack befestigt werden. Dadurch eignet sich der Speaker etwa auch für entspannten Musikgenuss beim Wandern. Der Teufel Boomster Go ist übrigens in den Farben Schwarz, Grün und Orange erhältlich.

→ Teufel Boomster Go für 71,99 Euro (mit dem Code TFL-5UWQZB38)

Preis-Check: Darum lohnt sich das Speaker-Schnäppchen

Gleichzeitig ist der Teufel-Speaker momentan unfassbar günstig. Dank eines Rabattes von 10 Euro stehen hier zunächst 89,99 Euro auf dem Preisschild. Über den Code TFL-5UWQZB38 zahlst du bis zum 3. März aber lediglich 71,99 Euro für den kleinen Lautsprecher. Für den Versand fallen weitere 4,99 Euro an. Doch wie schlägt sich der Deal im Preisvergleich? In der Farbe Schwarz bekommst du die Bluetooth-Box bei einem anderen Anbietern beispielsweise immerhin schon für 75 Euro und somit minimal günstiger. In Grün oder Orange musst du allerdings fast 90 Euro für den Boomster Go blechen. Dank der 20 Prozent Rabatt über den Code TFL-5UWQZB38 sorgt Teufel hier sogar für einen absoluten Tiefstpreis! Es kann sich also definitiv lohnen, direkt bei dem Hersteller zuzuschlagen.

Falls du eher nach einer größeren Bluetooth-Box suchst, können wir dir neben dem ausgezeichneten Rockster Cross auch den Teufel Motiv Go Speaker empfehlen. Dieser ist mit einem Angebotspreis von 171,99 Euro (mit Code TFL-5UWQZB38) ebenso deutlich billiger. Viele weitere günstige Teufel-Geräte findest du zudem auf dieser Aktionsseite.