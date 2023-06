Tefal mit krassem Rabatt: OptiGrills für 3 Tage richtig günstig

Bei gutem Wetter wird selbstverständlich draußen gegrillt. Doch auch bei Regen kannst du optimale Grill-Ergebnisse erzielen – und zwar mit den Tefal OptiGrills! Die beliebten Geräte gehören in jede Küche. Immerhin liefern sie dir sowohl knackiges Grillgemüse als auch das perfekte Steak. Bei MediaMarkt kommst du im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion bis zum 26. Juni besonders günstig an verschiedene Modelle des OptiGrills. So gibt es die XL-Variante bereits für nur 134,45 Euro, während ein cooles Kombi-Paket mit einer praktischen Backschale lediglich rund 168 Euro kostet.

OptiGrill+ XL: Optimales BBQ mit 9 Programmen und extra viel Grillfläche

Unsere Empfehlung unter den verschiedenen Modellen ist dabei der OptiGrill+ XL. Dank des Mehrwertsteuer-Rabatts kostet dieser bei MediaMarkt aktuell nur noch 134,45 Euro. Und für diesen Preis wird dir wirklich einiges geboten. Allen voran sticht natürlich die XL-Grillfläche dieses Modells ins Auge. Ganze 800 cm² stehen dir und deinen Freunden hier für den nächsten Grillabend zur Verfügung.

Ein Highlight beim OptiGrill sind dabei stets die verschiedenen Grillprogramme. Über diese wird die Grilltemperatur und -dauer der entsprechenden Zutat angepasst. Neben den sechs typischen Programmen rund um Steak, Fisch und Burger kommen hier noch drei zusätzliche Programme für Meeresfrüchte, Schweinefleisch und Bacon obendrauf. Gleichzeitig verfügt der OptiGrill ebenfalls über Sensoren, welche die Dicke deines Grillguts für optimale Ergebnisse misst. Dieses Feature macht sich insbesondere bei Steaks bemerkbar. Über den Lichtindikator wird dir nämlich die aktuelle Garstufe des Fleisches angezeigt. So gelingt selbst einem Grillenfänger das perfekte Medium gebratene Steak.

Der manuelle Modus kann währenddessen etwa für leckeres Grillgemüse verwendet werden. Über die vier Temperaturstufen kannst du die Hitze des OptiGrills dabei genau anpassen. Praktischerweise liefert dir Tefal auch direkt eine Übersichtskarte für die Zubereitungstemperaturen von verschiedenen Lebensmitteln mit. Ebenfalls cool: Die Auffangschale und die antihaftbeschichteten Grillplatten kommen zur leichten Reinigung einfach in die Spülmaschine.

→ OptiGrill+ XL für 134,45 Euro

Selbst Pommes & Pizza: Backschale macht den Grill noch vielseitiger

Wer noch mehr aus seinem OptiGrill rausholen möchte, sollte zum Kombi-Paket mit einer praktischen Backschale greifen. Mit diesem Extra-Einsatz wird der Grill nämlich im Handumdrehen zum Mini-Heißluftofen. Von gratiniertem Gemüse, über krosse Pommes bis hin zur Pizza – die Möglichkeiten werden mit der Backschale fast unbegrenzt. Selbst ein Kuchen zum Dessert kann so im OptiGrill gezaubert werden. Übrigens: Die Backschale ist natürlich ebenfalls spülmaschinengeeignet, für eine einfache Reinigung. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion zahlst du aktuell nur noch 168,06 Euro für den noch vielseitigeren Grill mit Backschale.

→ OptiGrill+ mit Backschale für 168,06 Euro

Doch selbstverständlich sind auch die weiteren Modelle günstig zu haben. Besonders spannend ist dabei noch der smarte OptiGrill Elite, mit noch mehr Grillprogrammen sowie einem coolen Touch-Display. Auf Wunsch gibt’s das Elite-Modell auch als XL-Variante, für noch mehr Grillfläche.

→ OptiGrill Elite für 155,45 Euro

→ OptiGrill Elite XL für 235,29 Euro