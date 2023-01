Tastatur, Maus und Co. – PC-Zubehör von Razer im Angebot

Eine coole RGB-Tastatur für rund 97 Euro? Kabellose Kopfhörer für gerade einmal 50 Euro? All das und noch mehr PC-Zubehör gibt’s aktuell bei den Razer-Angeboten auf Amazon. Ist auch etwas für dich dabei? Nicht alle Produkte im Angebot sind dabei optisch klares Gaming-Equipment. Auch das eine oder andere schlichte Büro-Gadget ist mit dabei.

Fürs Homeoffice: Kabellose Maus und RGB-Tastatur

Den Anfang macht die Razer Pro Click Mini für 53,60 Euro. Diese ergonomische, kabellose Maus eignet sich perfekt für das Büro und überzeugt unter anderem durch eine minimierte Klicklautstärke dank der lautlosen mechanischen Switches. Besonders cool: Da sich das PC-Zubehör mit bis zu vier Geräten koppeln lässt, verlierst du auch bei wechselnden Arbeitsplätzen keine Zeit. Außerdem gibt es sieben programmierbare Tasten, wodurch du alltägliche Aufgaben noch effizienter erledigen kannst. Betrieben wird die Maus übrigens mit wahlweise einer oder zwei AA-Baterien. Mit 46 Prozent Rabatt auf den UVP, bekommst du hier für 53,60 Euro also eine tolle Maus, die nicht nur mit einem eleganten Design, sondern auch mit sinnvollen Features punkten kann.

→ Razer Pro Click Mini für 53,60 Euro

Wenn du zusätzlich zur Maus auch eine Tastatur gebrauchen kannst, wirf einen Blick auf die Huntsman V2 von Razer für 97,20 Euro. Dabei fällt einem natürlich erst mal die RGB-Beleuchtung des Geräts ins Auge, doch auch abseits davon hat die Tastatur einiges zu bieten. Durch das taktile Feedback beim Tippen sollen dir die praktisch latenzfreien Tastenanschläge besonders leicht von der Hand gehen. Gleichzeitig sorgt ein schalldämmender Schaumstoff für einen besseren Sound.

Dank des abnehmbaren USB-Kabels und dem fehlenden Ziffernblock ist die Tastatur ebenfalls kompakter und leichter zu transportieren. Punkten kann das PC-Zubehör darüber hinaus mit einer ergonomischen Handballenauflage, welche auch bei längerer Arbeit das Handgelenk schont. Wem die RGB-Leuchten dabei ein Dorn im Auge sind, kann die Beleuchtung nur auf bestimmte Tasten reduzieren oder gar ganz ausschalten. Günstiger als für die 97,20 Euro, gibt’s die Tastatur im Netz aktuell übrigens nicht.

→ Razer Huntsman V2 für 97,20 Euro

Für Handy und PC: 50 Euro Bluetooth-Kopfhörer

Für nur knapp 50 Euro kannst du momentan außerdem die Razer Opus X Kopfhörer in der Farbe Grün ergattern. Die kabellosen Kopfhörer punkten dabei mit Bluetooth 5 sowie individuell abgestimmten 40-mm-Treibern für klaren und immersiven Sound – egal, ob am PC oder am Handy. Zudem verfügt das Gerät über eine aktive Rauschunterdrückung. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Umgebungsmodus, wenn du beispielsweise im Büro mit deinen Kollegen sprechen möchtest. Damit dir auch unterwegs nicht der Saft ausgeht, soll der Akku laut Hersteller bis zu 40 Stunden halten.

Dank dem integrierten Mikrofon kannst du die Kopfhörer auch als Headset für Video- oder Voice-Chats verwenden. Für alle Zocker und Streaming-Fans unter euch gibt es zusätzlich auch einen extra Modus mit einer niedrigen Latenz von 60 ms – optimal für schnelle Szenen. Momentan gibt’s ganze 54 Prozent Rabatt auf den UVP bei Amazon, sodass du für die Kopfhörer aktuell nur 50,60 Euro zahlst.