Sonos, Alexa, Eufy und mehr im Black Week Sale: Hier gibt’s richtig fette Rabatte

Ob smarte Heizkörperthermostate, Amazon Echo Produkte oder Überwachungskameras – während der Black Week bei tink kannst du einige hochwertige Schnäppchen ergattern. Die Rabatt-Aktion läuft bis zu 27. November und hat für so ziemlich jeden etwas dabei. Unsere Top-Empfehlungen findest du in diesem Artikel.

Smarte Heizkörperthermostate im Black Week Preissturz

Nicht nur Kosten, sondern auch Energie lässt sich mit smarten Heizkörper-Thermostaten sparen. So haben sich die Anschaffungskosten meist nach relativ kurzer Zeit wieder amortisiert. Bei tink kommst du während der Black Week rund 60 Euro günstiger an ein Set aus fünf smarten Thermostaten und einer Zentrale der Marke Homematic IP. Das Paket, mit dem du fünf Heizkörper smart machst, kostet jetzt nur noch 439,95 Euro und ist somit rund elf Prozent reduziert.

Hast du bereits einen Fritz!-Router, lohnt sich auch ein Blick auf die Heizkörper-Thermostate von AVM. Denn dann sparst du dir eine Zentrale, da der Router gleichzeitig auch Steuerzentrum für die Thermostate ist. Dadurch ist ein günstigerer Preis von nur 129,95 Euro für drei Thermostate möglich. Das entspricht einem Rabatt von 26 Prozent.

Auch cool: Homematic IP Starter Set Heizen + gratis Echo Dot Gen. 5 für 119,95 Euro (46 Prozent Rabatt)

Smarte Kameras in diesen Sets rabattiert

An smarte Kameras der Marke eufy kommst du bei tink aktuell zudem in gleich mehreren Sets. Richtig viel Geld sparst du hier beim Set „eufy SoloCam S220 – 2er-Set + gratis Amazon Echo Show 5″. Denn der Preis für die beiden smarten Kameras und das Smart Display Amazon Echo Show 5 ist jetzt 58 Prozent günstiger im Vergleich zu den Einzelpreisen der Produkte. So zahlst du nur noch 149,95 statt über 350 Euro. Aber auch ein Blick auf diese Kamera-Angebote kann sich lohnen:

Smart Displays in diesen coolen Bundles

Interessierst du dich für die Smart Displays von Amazon, solltest du dir außerdem die folgenden zwei Sets ansehen, bei denen du teils über 60 Prozent sparen kannst. Für 79,95 statt über 200 Euro bekommst du jetzt ein Amazon Echo Show 5 Smart Display und die Video-Türklingel Ring Video Doorbell (2. Generation). Alternativ gibt’s zwei Amazon Blink Outdoor-Kameras zusammen mit einem Amazon Echo Show 8 (2. Gen) im Set. Hier sparst du auch noch 50 Prozent und zahlst somit nur noch 154,95 Euro.

Weitere Deals, die sich lohnen: