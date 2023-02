Shark: Diese Akku-Staubsauger und Haarstyler schneiden in Tests gut ab – und hier sparst du 150 Euro!

Neben Haushaltsprodukten ist Shark jüngst auch in den Beauty-Markt eingestiegen. Erst vor kurzem stellte der US-amerikanische Hersteller mit dem FlexStyle einen Multistyler vor, der zugleich auch ein leistungsstarker Haarföhn ist. Das Testportal testsieger.de hat ihn bereits getestet und mit der Note „sehr gut“ (1,5) bewertet. Und auch der Shark Stratos Akku-Staubsauger erhielt mit der Testnote 1,6 ein top Ergebnis. Wir schauen uns beide Produkte genauer an.

Shark Stratos: Akku-Sauger mit bis zu 120 Minuten Laufzeit und cleveren Features

Beginnen wir mit dem Akku-Sauger Shark Stratos. Das ist ein kabelloser Staubsauger, der mit einigen coolen Features überzeugt. So erkennt er dank Auto IQ via Sensorik selbst Schmutz, den du mit bloßem Auge nicht erkennst. Anschließend passt er die Saugleistung automatisch an, wodurch mehr Staub und Schmutz aufgenommen werden soll. Außerdem ist der Akku-Staubsauger mit einem flexiblen Saugrohr ausgestattet, das dir die Reinigung auch unter Möbeln und anderen schwer zugänglichen Stellen vereinfacht. Zudem lässt er sich dadurch kompakt zusammenklappen und leicht verstauen.

Shark Stratos im Einsatz

Darüber hinaus arbeitet der Shark Akku-Sauger mit den beiden Technologien DuoClean und PowerFins Plus. Dadurch wird die Aufnahme von Haaren und Schmutz allgemein verbessert. Weiterhin verheddern sich Haare dank Anti Hair Wrap nicht in der Bürstenrolle – du musst also nicht nach jeder Reinigung lästigerweise selbst Hand anlegen. Auch der Blick auf die Laufzeit überzeugt. Denn die ist mit bis zu 120 Minuten erstaunlich lang, wodurch du auch ein größeres Haus problemlos in einem Rutsch reinigen kannst. Bei der Website testsieger.de, die sämtliche unabhängige Tests und Kundenmeinungen zusammenfasst, erhielt der Shark Stratos die Testnote gut (1,6). Aktuell ist der Akku-Sauger bei Shark sogar 150 Euro günstiger zu haben. So kostet er jetzt nur noch 399,99 statt 549,99 Euro. Kleiner Tipp: Bei der Newsletter-Anmeldung von Shark bekommst du noch 10 Prozent Rabatt zusätzlich!

So schnitten die beiden Shark-Produkte in Tests ab

FlexStyle: Frisch auf dem Markt – schon in Tests mit „sehr gut“ bewertet

Und auch der erst vor kurzem vorgestellte Multistyler Shark FlexStyle kommt bei testsieger.de mit 1,5 (sehr gut) sowie auch bei Connect.de auf eine Top-Note. Dabei handelt es sich um einen innovativen Haarstyler mit insgesamt fünf Styling-Aufsätzen, der sich mit einer schnellen Drehung in einen Föhn verwandelt. Wie genau das funktioniert, kannst du dir auch in unserem Unboxing-Video bei Instagram anschauen.

Shark FlexStyle – mit einem Handgriff vom Haarstyler zum Föhn

Die Besonderheit des FlexStyle: Hiermit kreierst du Locken und Wellen oder glättest deine Haare. Und all das ganz ohne Risiko von Hitzeschäden. Denn statt Heizplatten kommt hier ein Luftstrom zum Einsatz, um deine Frisur in Form zu bringen. Und als praktischer Nebeneffekt trocknest du dadurch beim Stylen sogar gleichzeitig deine Haare. Mehr zum neuen Multistyler haben wir dir hier einmal zusammengefasst. Im Set mit fünf Aufsätzen kostet der Shark FlexStyle aktuell 349,99 Euro.