Samsung-Monitor fürs Home-Office und Gaming: Über 30 Prozent billiger bei MediaMarkt

Wer viel im Home-Office arbeitet, sollte einen ordentlichen Monitor auf dem Schreibtisch stehen haben. Aber auch fürs Gaming eignet sich der gebogene Monitor mit 75 Hertz – denn durch die relativ hohe Bildwiederholrate kannst du auch in hektischen Szenen stets den Überblick behalten. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Samsung-Monitor mit Curve: Das kann der Bildschirm

Bei dem Angebot von MediaMarkt handelt es sich um den Samsung „S32C390EAU“ Monitor mit 32 Zoll beziehungsweise 80 Zentimeter Bildschirmdiagonale. Er bietet also eine große Fläche, die sowohl beim Arbeiten als auch Gaming von Vorteil ist. Außerdem löst er in Full-HD auf und zeigt somit alle Inhalte scharf an. Der Monitor hat aber eine Besonderheit. Denn er ist gebogen und fällt so unter die Kategorie der Curved-Monitore.

Und die Curve sieht nicht nur cool aus, sondern soll auch die Konzentration fördern. Da die Krümmung der unserer Augen angepasst ist, sollen unsere Sehorgane außerdem weniger belastet werden, wodurch sie langsamer ermüden. Der Eye Saver Mode verringert zudem Blaulichtemissionen, die ebenfalls zu erhöhter Müdigkeit beitragen. Und auch Bildschirmflackern soll dank der Flicker Free Technologie des Monitors der Vergangenheit angehören. So sollst du zusätzlich angenehmer und länger am PC spielen oder arbeiten können.

Für ein authentischeres Spielgefühl ist der Monitor darüber hinaus mit einem Game Mode ausgestattet und die 75-Hertz-Bildwiederholrate sorgt für eine flüssige Darstellung bei Bewegungen. Auch die Reaktionszeit ist mit nur 4 ms kurz und lässt dich besser in actionreichen Situationen reagieren. Auf der Rückseite befinden sich zudem zwei HDMI-Anschlüsse sowie ein DP- und ein D-Sub-Anschluss. Auch ein Klinkenanschluss für Kopfhörer oder ein Headset ist vorhanden.

Curved-Monitor im Angebot bei MediaMarkt: So gut ist der Preis

Für den 32-Zoll-Monitor zahlst du bei MediaMarkt momentan 199 statt 289 Euro (UVP). Das entspricht einem Rabatt von 31 Prozent. Ein guter Preis? Schauen wir zur Einordnung auf den Preisvergleich. Und hier zeigt sich: Kein anderer Anbieter unterbietet das Angebot bei MediaMarkt derzeit. Der Versand zu dir nach Hause ist im Übrigen kostenfrei.

