Mit der A-Serie holt Samsung alle ab, die auf der Suche nach einem Smartphone mit guter Ausstattung sind, aber nicht den teuren Preis der Galaxy S-Serie zahlen möchten. Ein neues Glanzstück des Herstellers ist nun das A56, das ganz frisch in den Verkauf gegangen ist. Bei Sparhandy kommst du jetzt aber in einem Mega-Deal samt Telekom-Tarif an das Gerät. Warum sich das Ganze lohnt, zeigen wir hier.

Galaxy A56 – Das darfst du erwarten

Wir werfen zunächst mal einen Blick auf das Samsung Galaxy A56 und geben dir ein paar Informationen zu dem Gerät. Das Smartphone punktet mit einem Super-AMOLED-Display und ist natürlich 5G-fähig. Der Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh kann sich ebenfalls sehen lassen und sollte dich locker durch den Tag bringen. Der verbaute Octa-Core Prozessor samt 8 GB RAM verspricht zudem eine gute Performance.

Samsung Galaxy A56 5G Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grau

Grün

Pink

Weiß Gewicht 198 g

Im Angebot von Sparhandy bekommst du das Galaxy A56 jetzt schon für 22 Euro monatlich im Bundle mit einem 5G-Tarif. Dazu gibt es nämlich die Allnet Flat M von Congstar mit satten 50 GB Datenvolumen. In diesem Tarif bist du mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz der Telekom unterwegs, welche dir das beste Netz in ganz Deutschland liefert. Eine Allnet-Flat zum Simsen und Telefonieren sowie EU-Roaming sind im Preis enthalten. Du profitierst aktuell obendrein von der Speicher-Upgrade-Aktion. Das bedeutet, dass du für das Modell mit 256 GB exakt denselben Betrag zahlst wie für die kleinere Version mit 128 GB.

Einmalig kommen noch 9,95 Euro für das Handy, sowie 15 Euro Anschlusspreis und 6,99 Euro Versandkosten hinzu. Über den Vertragszeitraum von 24 Monaten kommst du dadurch insgesamt auf eine Summe von 559,94 Euro. Das sich dies echt sehen lassen kann, rechnen wir dir jetzt vor.

Lohnt sich das Angebot? Wir rechnen nach

Bei Amazon kommst du aktuell für 479 Euro an das Samsung Galaxy A56 mit 256 GB Speicherplatz. Wenn wir diesen Preis von der oben stehenden Summe abziehen, ergeben sich Effektivkosten von rund 3,40 Euro pro Monat für den Tarif. Natürlich ändert diese Rechnung nichts an den 22 Euro, die du über 24 Monate hinweg zahlen musst. Allerdings wird deutlich, dass sich hier ein ziemlich gutes Angebot versteckt hält, das sich wirklich lohnen kann. Du zahlst in diesem Bundle zwar etwas mehr, als wenn du das Gerät einzeln kaufst – allerdings sind Effektivkosten von lediglich 3,40 Euro für einen 50-GB-Tarif im Telekom-Netz ziemlich unschlagbar.

