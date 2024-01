Must-have für den Urlaub: Robuster Reisekoffer ist „Amazons Tipp“ und jetzt fett rabattiert

Ein guter Koffer sollte stabil und wendig sein und viel Platz für Kleidung, Kulturbeutel und Co. bieten. Praktisch ist außerdem, wenn er über vier Rollen verfügt, um ihn bequem aufrecht durch den Flughafen oder übers Bahngleis zu rollen. Ein Schloss sorgt zudem für die nötige Sicherheit. Bei Amazon gibt es momentan einen Reisekoffer mit diesen Anforderungen im Angebot. Cool: Hier sparst du gerade sogar doppelt – denn es gibt nicht nur rund 20 Prozent Rabatt auf den mittleren Verkaufspreis, sondern mit einem Coupon-Code sparst du noch einmal weitere 20 Euro.

Reisekoffer im Amazon-Angebot: So gut ist der Preis!

Im Angebot ist der Reisekoffer Münicase M816. Er hat über 1.500 Bewertungen mit insgesamt 4,4/5 Sternen gesammelt und wird als „Amazons Tipp“ gekennzeichnet. Zwar gibt es den Trolley in drei verschiedenen Größen, den stärksten Rabatt sicherst du dir aber bei der mittleren Größe. Der mittlere Verkaufspreis des Reisekoffers beträgt eigentlich 99,90 Euro. Amazon streicht davon aber nun 19 Prozent, sodass nur noch 80,66 Euro auf der Rechnung stehen. Nun kannst du darunter noch das Häkchen bei „20-Euro-Coupon anwenden“ setzen und die Kosten damit auf nur noch rund 60 Euro drücken. Ein starker Preis, den derzeit kein anderer Anbieter im Netz schlägt.

Robust & Flexibel: Das bietet der Trolley

Aber welche Vorteile bietet der Koffer nun eigentlich? Mit einem Volumen von 82 Litern soll er ideal für eine 1-wöchige Reise geeignet sein (65 x 44 x 27,5 Zentimeter). Die Polycabonat-ABS-Hartschalen sorgen zudem für eine hohe Stabilität – auch bei Stößen. Der Koffer ist außerdem sicher durch ein TSA-konformes Zahlenschloss vor unbefugtem Zugriff geschützt. Cool ist weiterhin: Der Koffer ist bei Bedarf erweiterbar und bietet somit 20 Prozent mehr Packvolumen. Allerdings verfügt nur das mittlere und große Modell über eine solche Dehnfalte zur Erweiterung.

Münicase M816 Reisekoffer bei Amazon im Angebot

Ein Teleskopgriff aus verstärktem Aluminium sorgt dabei für einen bequemen Transport. Und vier gummierte Zwillings-Leichtlaufrollen lassen deinen Koffer geradezu über den Boden schweben – für eine optimale Wendigkeit sind sie dabei um 360 Grad drehbar. Aber auch von innen bietet der Koffer alles, was es braucht. So ist ein flexibler Zwischenboden mit drei separaten Fächern vorhanden, der für eine gute Ordnung im Trolley sorgt. Ein Kreuzgurt sichert darüber hinaus den Inhalt an seinem Platz.

Neben dem Koffer in Schwarz gilt das Angebot auch für fast alle anderen verfügbaren Farben – außer Türkis. Das Modell in Dunkelgrün ist sogar noch ein paar Euro günstiger Die allermeisten suchen aber nach Koffern in schlichtem Schwarz. Immerhin: Auf dem Gepäckband am Flughafen würde ein grüner eher auffallen.

In der kleineren Ausführung kannst du dir den Koffer außerdem mit 20 Prozent Rabatt (+ 15 Euro Rabatt-Code) für dann nur noch rund 45 Euro sichern. Das große Modell ist mit rund 119 Euro etwas teurer. Kannst du alle drei Größen gebrauchen, sparst du hingegen am meisten im 3-teiligen Set. Das kostet nämlich aktuell nur 169,90 Euro.

Wenn du eher auf bekanntere Marken und EU-Fabrikat stehst, sieh dir stattdessen diesen Koffer von Samsonite an. Denn von regulär 229 Euro kommend, ist der Trolley bei Amazon momentan um 39 Prozent heruntergesetzt und kostet somit nur noch 139 Euro.