Riesiger Samsung QLED-TV mit 500 Euro Rabatt - und du sparst sogar doppelt!

Du hältst nach einem neuen Fernseher Ausschau? Bei MediaMarkt gibt es aktuell diesen QLED-TV von Samsung mit einem unschlagbaren Rabatt von 500 Euro. Zusätzlich sahnst du hier auch noch die doppelte Menge MediaMarkt-Punkte ab, die du dann in einen Gutschein umtauschen kannst, weshalb sich der Deal für dich gleich zweimal lohnt.

Samsung-Fernseher jetzt 500 Euro günstiger

Die Rede ist von diesem riesigen 75-Zoll QLED Fernseher von Samsung, bei dem MediaMarkt aktuell wahnsinnige 500 Euro vom Preis streicht. Du zahlst jetzt also nur 1.299 Euro statt der ausgeschriebenen 1.799 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass es sich bei diesem Angebot um einen absoluten Top-Preis handelt. Bei eBay gibt es den Fernseher für wenige Cent günstiger, allerdings profitierst du hier natürlich nicht von den MediaMarkt-Punkten – doch dazu später mehr.

Der TV mit seinem dünnen Design fügt sich nahtlos in dein Wohnzimmer ein und wird zu einem echten Hingucker. Die beeindruckende 75-Zoll-Bildschirmdiagonale tut dabei ihr Übriges. Das Gerät setzt auf UHD-4K-Auflösung und einen Quantum-Prozessor Lite 4K. Filme und Serien genießt du damit in brillanter Qualität und satten Farben. Für den optimalen Sound sorgt Samsung hier mit einem integrierten Soundsystem. Falls das nicht genügt, kannst du deine Anlagen über den digitalen Audioausgang verbinden.

Vorinstalliert ist hier das Samsung-Betriebssystem Tizen, auf dem die üblichen Verdächtigen wie Netflix, YouTube und Disney+ nur einen Klick entfernt sind. Noch bis zum 31. Dezember erhältst du zum Kauf des Fernsehers außerdem verschiedene Streaminganbieter wie waipu.tv für einen gewissen Zeitraum gratis dazu. Den Fernseher gibt es auch noch weiteren Größen. Die 43-Zoll-Variante kostet dich etwa 649 Euro und für 85 Zoll zahlst du 1.749 Euro.

Doppelte Anzahl an Punkten: So sparst du noch mal

Neben dem Rabatt gibt’s aber noch einen weiteren Vorteil: und zwar die MediaMarkt-Punkte. Diese sammelst du automatisch bei jedem Einkauf und ab einer gewissen Menge können sie gegen Gutscheine eingetauscht werden. Die Anmeldung als myMediaMarkt-Nutzer ist selbstverständlich kostenfrei, ruckzuck erledigt und lohnt sich langfristig auf jeden Fall.

Für den Samsung-Fernseher bekommst du normalerweise 6.495 Punkte. MediaMarkt gönnt dir jetzt aber 12.990 Punkte für den Kauf. Entscheidest du dich für die 43-Zoll-Version des Fernsehers, kassierst du 6.490 Punkte. Bei der 85-Zoll-Variante sind es sogar 17.490 Punkte.

Wieso? Aktuell läuft eine besondere Punkte-Aktion beim Elektronikhändler. Noch bis zum 31. Dezember streichst du beim Kauf von einem beliebigen Samsung-Gerät die doppelte Anzahl an Punkten ein. Pro ausgegebenen Euro bekommst du also nicht wie sonst fünf Punkte, sondern direkt zehn. Ab 10.000 Punkten gibt es normalerweise einen Gutschein über 10 Euro. Wenn du dich für einen Coupon von Samsung entscheidest, verdoppelt sich der Wert dank der Aktion jetzt aber auf 20 Euro. Beim Kauf des 4K-Fernsehers in 75 Zoll sicherst du dir einen solchen also direkt.

So funktioniert die Aktion

Das mag auf den ersten Blick nicht wirklich bemerkenswert erscheinen, immerhin investierst du hier auch rund 1.300 Euro in den Fernseher. Wenn du dir aber ohnehin einen neuen TV anschaffen wolltest, lohnt sich die Aktion trotzdem sehr. Denn für den Gutschein hast du keine Mehrkosten und du kannst ihn innerhalb der nächsten drei Jahre für ein Samsung-Produkt deiner Wahl ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro einlösen. Wie wäre es etwa mit einer passenden Soundbar zum neuen TV? Diese und viele weitere Samsung-Produkte findest du hier.