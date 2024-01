QLED-TV für 370 Euro: Hier holst du dir jetzt diesen Kracher

Nur noch bis Dienstag läuft der Deal zum Hisense 50E77KQ QLED-TV bei Otto. 38 Prozent zieht Otto vom UVP ab und verkauft den 4K-Fernseher dadurch für nur noch schlappe 369,99 Euro. Dafür bekommst du nicht nur ein gestochen scharfes und kontrastreiches Bild – insbesondere bei hoher Helligkeit – sondern dank 50 Zoll Bildschirmdiagonale auch eine große Leinwand für den nächsten Filmabend. Für 55 Zoll zahlst du einen Aufpreis von rund 65 Euro.

Hisense QLED-TV: Was der Fernseher kann

Der QLED-TV ist 50 Zoll beziehungsweise 126 Zentimeter groß und bietet dir so eine gute Größe beim Serien- oder Filmschauen, ist aber nicht zu riesig im Wohnzimmer. Er überzeugt mit der neuen Quantum Dot Color Technologie und ermöglicht so ein breites Farbspektrum, eine hohe Helligkeit und die Darstellung vieler Details. Außerdem zeigt er sämtliche Inhalte in 4K UHD an und bietet so eine hohe Schärfe. Cool ist zudem die integrierte UHD Upscaling Technologie. Diese sorgt dafür, dass sogar schlechter aufgelöste Inhalte etwa im TV-Programm oder bei YouTube deutlich schärfer aussehen.

Die Bildwiederholrate des QLED-TVs beträgt 60 Hertz, was ordentlich ist – 120 Hertz wäre aber besonders für schnelle Bewegungen etwa beim Gaming besser. Fürs tägliche Fernsehen reichen 60 Hertz aber allemal. Möchtest du doch mal auf dem Fernseher zocken, sorgt der sogenannte Game Mode Plus für eine geringe Latenz. Weiterhin ist ein LAN-Anschluss sowie ein CI+ Modul-Schacht vorhanden. Auch zwei USB-, ein Digital-Audio-Ausgang sowie drei HDMI-Anschlüsse zur Verbindung mit Blu-Ray-Player, Spielkonsole und Co. sind verfügbar.

Preis-Check: Keiner ist so günstig wie Otto

Aber wie steht es um den Preis des QLED-TVs? Auf dem Etikett stehen bei Otto noch bis Dienstag (30.1.) 369,99 Euro statt 599 Euro (UVP). Das entspricht einem Preisnachlass von 38 Prozent beziehungsweise 230 Euro. Jedoch kommen noch 2,95 Euro für den Versand dazu. Aber auch dann ist das Angebot noch ganz oben an der Spitze, wenn man auf den Preisvergleich blickt.

Möchtest du den QLED-TV doch lieber mit 43 oder 55 Zoll Diagonale? Dann kannst du ebenfalls bei Otto zuschlagen. Denn auch diese beiden Modelle gibt’s hier jeweils zum Bestpreis von rund 334 Euro (43 Zoll) beziehungsweise etwa 436 Euro (55 Zoll).