Philips Akkusauger mit Riesen-Batterie bei Mediamarkt über 50 Prozent billiger

Bei dem Angebot handelt es sich um das Modell Philips FC6826/01 Speedpro Max. Und der Akkusauger ist nicht nur eine gute Wahl, weil er ohne Kabel auskommt. Das macht ihn zwar bereits deutlich flexibler als einen kabelgebundenen Staubsauger, er weiß aber auch durch andere Features zu überzeugen. Wir schauen uns den Haushaltshelfer genauer an und machen den Preis-Check.

Bis zu 65 Minuten Laufzeit und 360°-Saugdüse: Das macht den Akkusauger besonders

Philips Speedpro Max ist ein kabelloser Stiel-Staubsauger, der für die Reinigung von Teppich- und Hartböden ebenso geeignet ist, wie für die Reinigung von (Polster-)Möbeln und sämtlichen Ecken im Haus. Philips liefert neben der Bodendüse hilfreiches Zubehör mit, mit dessen Hilfe alle möglichen Oberflächen schnell und gründlich gesäubert sind. So ist eine Fugendüse und eine motorisierte Turbodüse mit dabei, mit denen du Ritzen zwischen Autositzen oder deine Polstermöbel von Staub, Krümeln und Haaren befreist.

Eine Besonderheit ist aber auch die 360°-Saugdüse für Fußböden. Denn diese nimmt Schmutz von allen Seiten auf und kann somit bis an die Wand saubermachen. Hilfreich ist zudem die LED-Beleuchtung, die selbst bei schlechter Beleuchtung Schmutz sichtbar macht. Beim Hausputz stehen dir zudem die drei Modi Eco, Normal und Turbo zur Auswahl. Im Ecomodus kommst du auf bis zu starke 65 Minuten am Stück – ein Wert, den kaum ein anderer Akkusauger übertrifft. In den weiteren Modi verringert sich die Laufzeit entsprechend. Eine digitale Anzeige informiert dich darüber hinaus über die Akkulaufzeit, die Leistungsstufen und den Zeitpunkt der Filterreinigung.

Nur 229 Euro: So gut ist der Preis!

Aber auch ein Blick auf den Preisvergleich lohnt sich. Denn der nächst günstigste Anbieter liegt derzeit mehr als 100 Euro über dem Angebot bei MediaMarkt. Und auch historisch gab es kaum einen besseren Preis für den Akkusauger. Zwar kostete er ein paar Tage im November rund sieben Euro weniger, die restliche Zeit schwankte der Preis aber zwischen 249 und 480 Euro. Somit ist der aktuelle Zeitpunkt ebenfalls top.

Übrigens: Das Angebot ist Teil der „Final Countdown“-Aktion bei MediaMarkt. Hier sind alle möglichen Produkte bis zum 31.12. teils stark reduziert. Vorbeischauen lohnt sich also bestimmt!