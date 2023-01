PC-Zubehör 84 Prozent günstiger: Tastatur mit Fingerabdruck-Sensor kostet nur 14,99 Euro

Ursprünglich standen 99 Euro auf dem Preisschild der kabelgebundenen Tastatur mit Fingerabdruck von Huawei. Bei notebooksbilliger.de ist sie jetzt jedoch rund 84 Euro günstiger und damit für nur noch 14,99 Euro erhältlich. Wir schauen uns den Deal genauer an.

Tastatur von Huawei zum Tiefstpreis – die Details zum Produkt

Die Tastatur von Huawei ist kabelgebunden und kommt somit ohne Batterien aus. Dadurch bist du allerdings auch etwas unflexibler. Sie ist in Schwarz angestrichen und kommt mit einem minimalistischen Äußeren mit sehr schmalen Rändern. Außerdem ist an der rechten Seite ein Nummernblock für die schnelle Eingabe von Zahlen integriert. Als Highlight ist an der oberen rechten Ecke ein Fingerabdruck-Sensor zur Entsperrung deines PCs oder Notebooks verbaut – äußerst selten für diesen Preis.

Huawei Tastatur

Die Tastatur bietet einen 2,5 Millimeter Tastenhub und das Kabel ist 1,8 Meter lang. Somit kann der PC auch problemlos auf dem Boden oder weiter entfernt stehen. Bei Nutzung mit einem Laptop ist genügend Flexibilität geboten. Der integrierte Fingerabruck-Sensor dient zugleich auch als Ein-/Ausschalter. Hier kannst du also mit nur einem Fingertipp deinen PC oder Laptop einschalten und entsperren.

Der Deal im Kurz-Check

Nun zum Preis. Denn der ist mit gerade nur 14,99 Euro wirklich gut. Um genauer zu sein: Die Tastatur war zuvor noch nie so günstig wie jetzt (Link zum Preisverlauf bei idealo). Ende Dezember 2022 bis Mitte Januar 2023 war sie nicht unter 99 Euro zu haben. Und auch jetzt gibt es sie im Netz nirgendwo preiswerter.