In der Regel haben Tarife ohne feste Laufzeit irgendeinen Nachteil. Seien es höhere Monatskosten oder ein deftiger Anschlusspreis. Ganz anders sieht es jetzt bei O 2 aus: Der Mobile M Flex kommt ohne Laufzeit daher und ist gleichzeitig die aktuell günstige Tarif-Option im Portfolio. Sogar der kleinere O 2 Mobile S ist nicht preiswerter. Du bekommst also mehr GB zum Top-Preis, und das ohne lange Vertragsbindung. Es gibt also nur Vorteile! Wir stellen dir den flexiblen 5G-Tarif genauer vor.

Der günstigste O 2 -Tarif – und das komplett ohne Laufzeit

In der Regel sind Tarife mit einer festen Laufzeit günstiger als flexible Optionen ohne lange Bindung. O 2 stellt dies mit dem Mobile M Flex jetzt aber auf den Kopf. Denn während die „normale“ Variante des 30 GB starken 5G-Vertrags 24,99 Euro pro Monat kostet, zahlst du für den Flex-Tarif jetzt nur noch 19,99 Euro pro Monat! Sogar der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird hierbei komplett gestrichen und auch sonst gibt’s keine versteckten Kosten oder Nachteile.

Doch nicht nur das: Blickt man auf die anderen Tarif-Varianten bei O 2 , wird der Mobile M Flex durch den aktuellen Rabatt sogar zur insgesamt günstigsten Option des Providers. Selbst der kleinere Tarif (Mobile S) mit nur 10 GB ist nicht preiswerter und kommt obendrein mit einer Anschlussgebühr daher. Mit reinem Blick auf die Kosten pro GB ist ein weiterer Mobilfunkvertrag zwar ebenfalls lohnenswert – dazu später mehr – wer aber vor allem einen günstigen Tarif ohne Bindung, mit ordentlich Datenvolumen und Zugang zum schnellen 5G-Netz sucht, macht hier einen tollen Deal.

Hier wählst du den Flex-Tarif aus und reduzierst so den Preis um 5 Euro pro Monat

Jetzt den günstigsten O 2 -Tarif buchen (Flex-Variante auf der Angebotsseite auswählen)

Mit 5G, Allnet-Flat & Co. – Das steckt im O 2 Mobile M Flex

Natürlich wollen wir aber auch nicht verheimlichen, was überhaupt Teil des günstigen O 2 -Tarifs ist. Wie bereits erwähnt, stehen vor allem die 30 GB Datenvolumen im Fokus. Mit diesen hast du ein ziemlich großes Datenpaket zur Verfügung, welches locker für reichlich Social Media, Mobiles Streamen und Co. ausreichen sollte. Besonders praktisch: Du surfst hierbei mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz stets richtig flott – langes Laden von Videos oder Webseiten sollte damit selbst unterwegs der Vergangenheit angehören. Und durch den Grow-Vorteil kommen mit jedem Vertragsjahr auch nochmal weitere 5 GB mobile Daten kostenlos dazu. Es kann sich somit trotz der gestrichenen Mindestlaufzeit lohnen, den Mobilfunkvertrag länger laufen zu lassen.

Selbstverständlich sind auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming Teil des Tarifpakets. Und der Preis ist natürlich der Knaller: Jetzt zahlst du nur 19,99 Euro pro Monat, ohne Laufzeit und ohne Anschlusspreis.

100-GB-Variante kurzzeitig ebenfalls für 19,99 Euro zu haben

Dir reichen 30 GB nicht aus? Dann könnte der O 2 Mobile L die perfekte Alternative für dich sein. Dieser bietet dir nämlich satte 100 GB 5G-Datenvolumen – und kostet kurzzeitig ebenfalls nur 19,99 Euro im Monat! Du bekommst also für den gleichen Preis deutlich mehr GB. Es gibt jedoch zwei kleine Haken. Zum einen musst du dich hier wie üblich für 24 Monate binden. Zum anderen fallen weitere 39,99 Euro als einmalige Anschlussgebühr an. Wer sich hieran aber nicht stören lässt, bekommt ein viel größeres Datenpaket zu einem Top-Preis.