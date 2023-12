Nie wieder Schlüssel vergessen: Smarte Türschlösser im Weihnachts-Abverkauf

Du hast Angst, deinen Haustürschlüssel zu vergessen oder zu verlieren? Mit einem smarten Türschloss, dass sich per Fingerabdrucksensor oder Zahlenkombination öffnen lässt, kann dir das nicht mehr passieren. Ein solches Türschloss ist aber auch dann praktisch, wenn du nicht länger einen dicken Schlüsselbund mit dir herumtragen möchtest. Und auch in anderen Situationen kann sich ein solches Türschloss lohnen – aber dazu später mehr. Bei dem Hersteller Welock kannst du gerade dank der folgenden Rabattcodes ordentlich sparen.

Smarte Türschlösser mit Fingerabdrucksensor: Darum sind sie so praktisch

Mit unserem exklusiven Rabatt-Code „INDGT53“ streichst du gerade 53 Euro von der Rechnung des Welock Smart Lock Touch41. Dadurch kostet das smarte Türschloss mit Fingerabdrucksensor nur noch 136 statt 189 Euro. Das elektrische Türschloss entspricht dem europäischen Standard und soll sich auch von Laien leicht installieren lassen. Anstatt vor der Haustüre nach dem Schlüssel kramen zu müssen, legst du einfach deinen Finger auf und in unter zwei Sekunden öffnet sich die Tür.

In dem smarten Türschloss ist ein präziser Sensor verbaut, der in bis zu 98 Prozent aller Fälle deinen Fingerabdruck sofort erkennen soll. Die Tür lässt sich aber nicht nur via Fingerabdruck öffnen, sondern du kannst auch eine der drei beiliegenden RFID-Karten nutzen. Auch per App lässt sich das Türschloss bei Bedarf öffnen. Etwa, weil dein Besuch bereits früher angekommen ist als erwartet oder um einen Paketboten in den Hausflur zu lassen. Außerdem cool: Du kannst bis zu 100 Fingerabdrücke abspeichern, was insbesondere für Großfamilien oder WGs mit vielen Besuchern ein echter Vorteil ist. Anstatt mehrere Schlüssel nachmachen zu lassen, speicherst du hiermit einfach und ohne Extrakosten die Nutzer ein, die Zugang bekommen sollen.

Das Türschloss ist übrigens geeignet für alle Türen mit einer Dicke von 50 bis 100 Millimetern. Sollte das nicht passen, kannst du auch zum Modell „SECBN51“ greifen, bei dem ein Erweiterungskit dabei ist, dass für Türen mit einer Dicke von 30 – 100 Millimetern geeignet ist. Das bekommst du mit dem Code „XMAS50“ momentan für 139 statt 189 Euro.

Elektrisches Türschloss mit Zahlenkombi: Perfekt für Übernachtungsgäste

Du möchtest deine Tür nicht per Fingerabdruck, sondern lieber mit einer Zahlenkombi öffnen? Dann kannst du alternativ auch zum Welock Smart Lock PCB41 greifen. Das bietet unter anderem den Vorteil, dass du auch deinen Gästen ein temporäres Passwort schicken kannst, mit dem sie die Tür öffnen können. Möchtest du zum Beispiel dein Zuhause oder eine Ferienwohnung zeitweise als Airbnb vermieten, musst du nicht vor Ort sein, sondern kannst deinem Besuch einfach den Zahlencode zuschicken. Außerdem ist das Türschloss etwas preiswerter – Mit dem Code „XMAS30“ sicherst du es dir jetzt für 119 statt zuletzt 149 Euro.

Jetzt weiterlesen Schlüssel ade? Dieses smarte Türschloss ist anders als die meisten – so bekommst du es günstiger