Satte 3.800 Euro Ersparnis verspricht ein neuer Deal, der jetzt bei Netto Marken-Discount erhältlich ist. Im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters kannst du ab sofort nämlich den Juskys Solar Carport SunLuxe (5,56 x 3,72 x 3,63 Meter) zum Sonderpreis kaufen. Beachtliche 54 Prozent Ersparnis auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von knapp 7.000 Euro stellt Netto allen Bestellern des Carports mit 4.100 Watt Gesamtleistung über zehn PERC-Solarpaneelen (je 410 Watt) in Aussicht.

Juskys Solar Carport SunLuxe zum Sonderpreis kaufen

Der Solar Carport von Juskys mit einem Gestell aus Aluminium bietet Autofahrern einen gleich doppelten Vorteil. Auf der einen Seite einen Wetterschutz für das Auto. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, umweltfreundlichen Strom aus Sonnenenergie für den Eigenverbrauch zu erstellen. Mit einer Neigung von 15 Grad wird für eine effiziente Stromgewinnung und einen effektiven Wasserablauf gesorgt. Zusätzlich besitzt der Unterstand ein praktisches Regenrinnensystem.

Das Solar-Dach für das Auto ist mit gängigen Wechselrichtern mit einer Leistung zwischen 3 und 5 kW kompatibel. Ein Einsatz ist laut Hersteller im Temperaturbereich zwischen -40 und +85 Grad Celsius möglich. Im Winter hält der Carport einer Schneelast von 90 Kilogramm pro Quadratmeter stand. Wichtig für Besitzer von SUVs, hohen Vans oder Camping-Fahrzeugen: Am hinteren Ende ist die Einfahrt wegen der Dachneigung auf 2,20 Meter beschränkt.

Juskys Solar Carport SunLuxe

Was kostet das Solar-Carport bei Netto?

Die Lieferung des Solar-Carports erfolgt ab dem 15. Juni 2024 übrigens an jede Wunschadresse in Deutschland auf dem Festland. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Den Gesamtpreis in Höhe 3.204,95 Euro kannst du aber wiederum um 30 Euro auf rechnerisch 3.174,95 Euro reduzieren, indem du bei einer Online-Bestellung den Gutschein-Code N-Filiale-30 eingibst. Dann erhältst du nämlich einen 30-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf in einer Filiale von Netto Marken-Discount. Besitzer einer Deutschland Card erhalten bei einer Carport-Bestellung zudem 1.599 Basis-Punkte, was rechnerisch zusätzlich 16 Euro Ersparnis entspricht.

Jetzt weiterlesen Netto: Modernes Balkonkraftwerk mit Speicher zum Top-Preis kaufen