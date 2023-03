Mit diesem Trick viel günstiger: So bekommst du einen Top E-Scooter preiswerter als je zuvor

Bei eBay ist jetzt der Electric Scooter 3 von Xiaomi dank einer Gutschein-Aktion stark reduziert. Verkauft wird der E-Scooter durch den Händler MediaMarkt – Sorgen vor einem unseriösen Anbieter brauchst du hier also nicht zu haben. Ursprünglich stand auf dem Preisschild ein UVP von 549 Euro für den elektrischen Flitzer. Jetzt bekommst du ihn jedoch rund 150 Euro günstiger für gut 404 Euro (mit Code: TECHNIK23). Weniger als 444 Euro kostete er zuvor noch nie – dazu später mehr.

E-Scooter mit 30 Kilometern Reichweite und 600-W-Motor

Der Xiaomi E-Scooter macht optisch ziemlich was her und kommt in einem matten Anthrazit-Design mit blauen Akzenten. Am Lenker ist ein schickes Display integriert, auf dem du alle wichtigsten Infos ablesen kannst. Auch Lampen und Reflektoren für die nötige Sicherheit sind direkt verbaut. Dank eines praktischen Klapp-Mechanismus ist der Roller zudem in nur drei Schritten schnell zusammengefaltet.

Mit dem E-Scooter legst du mit einer Aufladung eine Strecke von bis zu 30 Kilometern zurück und bist so auch für mehrere Fahrten in der Stadt gut gerüstet. Dank eines Energierückgewinnungssystems erhöht sich die Reichweite beim Bremsen und Ausrollen. Dabei kannst du eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h erreichen und bist damit fast viermal schneller als zu Fuß unterwegs. Der Motor bietet dabei eine Leistung von bis zu 600 W.

Leichtgewicht zum Tiefstpreis: So gut ist der Deal

Weiterhin ist der Akku des elektrischen Rollers mit diversen Funktionen ausgestattet, die für eine längere Lebensdauer und Sicherheit sorgen. So schaltet der Akku etwa in den Ruhemodus, wenn der E-Scooter für mehrere Tage nicht eingeschaltet wird, um sich zu schonen. Weiterhin ist er geschützt gegen Ent- und Überladung sowie Kurzschlüsse und extreme Temperaturen. Zwei Bremsscheiben am Hinterrad sorgen zudem dafür, dass du jederzeit sicher die Geschwindigkeit verringern kannst. Die Lebensdauer der Bremsen erhöht sich durch die Doppelbremse ebenfalls. Der Roller wiegt dabei nur 13 Kilogramm, wodurch er sich auch problemlos in den Kofferraum oder ein paar Treppenstufen hinauf tragen lässt.

Und nun zurück zum Preis. Denn der ist aktuell mit nur 404,10 Euro wirklich gut. Während du Anfang März noch 445 Euro für den elektrischen Roller zahlen musstest, landest du jetzt dank einer Rabatt-Aktion von eBay bei dem Angebotspreis. Mit dem Code TECHNIK23 streichst du nochmal 10 Prozent des Preises beziehungsweise knapp 45 Euro. Damit ist der E-Scooter günstiger erhältlich, als je zuvor – wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt (Link zu idealo). Günstiger ist aktuell kein anderer Händler im Netz (siehe unten). Laut Angaben von eBay läuft der Gutschein zwar noch bis zum 15. März. Wie die Erfahrung zeigt, sind die Angebote bei eBay jedoch oftmals auch schon viel früher vergriffen.

