MediaMarkt verschenkt Staubsauger: Philips Akku-Sauger-Deal sorgt für Aufsehen

Ostern steht bald vor der Tür und passend dazu gibt’s bei MediaMarkt bis zum 10. April tolle Osterangebote. Ein echtes Highlight ist dabei die Aktion rund um den Philips Speedpro Max Akku-Staubsauger. Für den Preis von 299 Euro bekommst du neben dem Gerät selbst, nämlich einen weiteren Sauger einfach umsonst dazu! Passend zu Ostern kannst du den zweiten Staubsauger etwa jemandem schenken. Alle Details zu diesem besonderen Deal bekommst du hier.

Gratis Staubsauger? So funktioniert die Aktion

Bevor wir uns den technischen Daten des Philips SpeedPro Max widmen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Aktion selbst. Im Rahmen der Osterangebote gibt es den Akku-Staubsauger mit einem Rabatt von 37 Prozent auf den UVP für nur noch 299 Euro. Das Besondere ist jedoch, dass du mit dem Philips PowerPro Compact (FC9331/09) einen weiteren Staubsauger im Wert von rund 125 Euro umsonst dazu bekommst. Hierbei handelt es sich zwar um ein kabelgebundenes Gerät, doch dank der sechs Meter Kabel und dem Teleskoprohr kommst du auch mit diesem Sauger gut durch die Wohnung. Dabei überzeugt die Maschine mit einer Leistung von 900 W und coolem Zubehör wie unter anderem einer Fugen- sowie einer Hartbodendüse. Die Reinigung fällt dank des beutellosen Staubbehälters (1,5 Liter Volumen) ebenfalls super leicht aus. Als gratis Extra kann sich dieser Staubsauger wirklich sehen lassen und eignet sich beispielsweise perfekt als Geschenk zu Ostern.

Philips Speedpro Max – Das kann der Sauger

Doch was wird dir beim Philips Speedpro Max Akku-Stausauger (FC6826/01) für 299 Euro überhaupt geboten? Das Gerät punktet vor allem mit seiner 360°-Saugdüse mit LED-Leuchten. In Kombination mit dem schlanken Design erreichst du so jede Stelle und erkennst auch verborgenen Schmutz. Dabei helfen dir auch die verschiedenen Aufsätze und Funktionen. So kannst du den Staubsauger etwa problemlos zum Handstaubsauger umfunktionieren, um deine Decke oder andere hoch gelegene Stellen zu reinigen. Darüber hinaus gibt es noch eine integrierte Fugendüse sowie eine Turbo-Tierhaarbürste.

Ein weiteres Highlight des Staubsaugers ist die Akkulaufzeit von bis zu 65 Minuten. Dank der digitalen Anzeige am Gerät hast du den Akku dabei stets im Blick. Außerdem werden dir hier die Geschwindigkeitsstufen und der Zeitpunkt der Filterreinigung angezeigt. Im Vergleich zum Kabel-Sauger fällt der Staubbehälter mit einem Volumen von 0,6 Litern jedoch deutlich kleiner aus – dies ist für Akku-Geräte jedoch üblich. Wenn du mit dem Saugen fertig bist, kannst du die Maschine platzsparend in der Wandhalterung verstauen und dort laden.

Das Preisschild von 299 Euro kann sich aufgrund der Gratis-Beigabe natürlich absolut sehen lassen. Doch auch sonst kommst du im Netz aktuell nicht günstiger an den Akku-Staubsauger, was dieses Angebot noch besser macht. Doch du solltest bald zuschlagen, denn die Osterangebote bei MediaMarkt laufen nur noch bis zum 10. April.