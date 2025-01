Jetzt gibt’s bei MediaMarkt die seltene Gelegenheit, den Weltmarktführer in Sachen Stabmixer und Pürierstäbe, vergleichsweise günstig zu ergattern. Und dabei geht’s nicht um ein billiges Zweitklassen-Modell. Nein, der Deal, den wir hier in die Finger bekommen haben, behandelt das absolute Flaggschiff unter denKüchengeräten.

Auch wenn die Produkte nicht mehr made in Germany sind, ist der Hersteller Braun noch stark mit dem Label verbunden und Weltmarktführer auf seinem Gebiet. Und immerhin: Produziert wird weiterhin innerhalb der EU, nicht etwa in China oder sonstwo in Fernost.

Braun Multiquick 9 – in diesem Set steckt mehr als ein Stabmixer

Der Braun Multiquick 9 ist einer der besten Stabmixer überhaupt. Im recht schlanken Gehäuse werkelt ein strammer 1.200-Watt-Motor, der nicht nur einen angesteckten Pürierstab zum Arbeiten bringt, sondern auch auf diverse Aufsätze angebracht werden kann. Und damit sind wir schon beim Clou dieses Angebots aus der aktuellen WSV-Schnäppchen-Serie von MediaMarkt.

Der Multiquick 9 im Set mit der Teilenummer MQ 9138XI ist gerade für 119 Euro zu haben. Das Set erhält deshalb so viel Aufmerksamkeit, da das Zubehör für eine ziemliche Vielfalt in der Küche ausgelegt ist. Im Titel schreiben wir von fünf Aufgaben, die das Gerät damit übernimmt (Pürieren, Mixen, Zerkleinern, Mahlen, Schlagen). Je nach Detailtiefe kann man das aber auch noch ausweiten.

Mit dabei sind:

Braun Multiquick 9 Handstück

Stabmixer/Pürierstab

Zerkleinerer mit 500-ml-Gefäß

Hackmesser/Eiscrush-Messer

Schneebesen-Aufsatz

Mix- und Messbecher

Kaffee- und Gewürzmühle

Allein die Kombi aus Pürierstab und Zerkleinerer ist das Geld eigentlich schon wert. Und insbesondere die zusätzliche Gewürzmühle, die sogar Kaffee mahlen kann, ist ein echter Bringer in dieser Kombi. Während sich Pfeffer, Salz oder Knoblauch eher im Mörser zerstoßen lassen, ist so eine Mühle zum Beispiel für alle interessant, die aus Senfkörnern eigenen Senf machen wollen.

Der Versand ist kostenfrei. Für 5 Euro kannst du dir das Set aber auch direkt von einem Uber-Fahrer liefern lassen – wenn die Liefermethode gerade verfügbar ist. Der Preisvergleich spuckt noch einen günstigeren Einzel-Anbieter raus (115 Euro) – der hatte bei Redaktionsschluss aber nur noch zwei Stück auf Lager.

Tipp: Hast du etwa für die Mühle keine Verwendung, findest aber an einem passenden Kartoffelstampfer Gefallen, gibt’s bei Otto zum gleichen Preis das Set MQ 9147X mit einem solchen. Außerdem ist hier noch ein größerer Zerkleinerer mit dabei.

Braun Multiquick 9 Stabmixer-Set bei MediaMarkt im Angebot.

Gefertigt wird das Gerät der aus Kronberg im Taunus stammenden Firma (seit 2012 gehören die Markenrechte der DeLonghi-Unternehmensgruppe, das Unternehmen selbst schon länger zu Procter & Gamble) mittlerweile in Rumänien. Braun bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer unter den Stabmixern. 2019 – so die letzten bekannten Zahlen – meldete man 3 Millionen verkaufte Stabmixer. Pro Jahr.

WSV-Angebote gelten noch bis 27. Januar

Wie viele weitere Marken-Schnäppchen der Angebote-Serie gilt auch dieses Braun-Angebot bis zum 27. Januar. Die Alternative von Otto soll sogar noch den ganzen Monat so im Angebot sein. Immer im Hinterkopf: Wenn ein Set ausverkauft ist, endet wohl auch das Angebot.

