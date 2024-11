Lidl mit Preishammer: Balkonkraftwerk zum Top-Preis kaufen

Immer mehr Haushalte schaffen sich ein Balkonkraftwerk an, um einen Teil des alltäglichen Strombedarfs über die Mini-Photovoltaikanlage zu decken. Und bei Lidl steht ab sofort in diesem Zusammenhang ein Black-Week-Deal für dich bereit, der sich sehen lassen kann. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters kannst du jetzt ein Vale Balkonkraftwerk mit Hardware-Elementen von Ecoflow zum radikal reduzierten Sonderpreis kaufen. Es winkt ein Rabatt von stattlichen 50 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Lidl: Balkonkraftwerk zu Traumpreis im Angebot

Das von Lidl angebotene 800-Watt-Balkonkraftwerk besteht aus zwei Solarmodulen mit je 410 Wp, einem Mikro-Wechselrichter und einem passenden Anschlusskabel. Die Energieeinspeisung in das Stromnetz deiner Wohnung oder deines Hauses erfolgt über eine beliebige Steckdose, mit der du den Wechselrichter verbindest. Der Hersteller verspricht hohe Wirkungsgrade auch bei schwachen Lichtverhältnissen. Zudem kannst du die kostenlose App von EcoFlow nutzen, um den aktuellen Status deiner Solaranlage auf dem Smartphone oder Tablet-PC abzurufen.

Vale Balkonkraftwerk „Ecoflow“

Der Hersteller verspricht, dass es mit dem Balkonkraftwerk unter optimalen Bedingungen möglich ist, bis zu 800 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr zu generieren. Das komplette Set wird steckerfertig geliefert, ist dem Vernehmen nach einfach zu montieren und schnell am Hausnetz angeschlossen. Eine IP67-Zertifizierung sorgt für einen komplikationslosen Außeneinsatz – 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Solarmodule inklusive. Auf den Wechselrichter gibt es 10 Jahre Garantie.

Was kostet das neue Black-Week-Schnäppchen?

Der Preis für das praktische Balkonkraftwerk liegt ab sofort im Rahmen der Lidl Black Week Deals bei nur noch 299 Euro. Sonst sind es regulär fast 600 Euro. Hinzu kommen einmalig 75,90 Euro für die Lieferung per Spedition zu dir nach Hause. Ein passender Liefertermin wird dabei mit dir abgestimmt. Bis zum 9. Februar hast du die Möglichkeit, die bestellte Ware bei Lidl zurückzugeben. Wichtig: Halterungen für die Solarmodule sind im Lieferumfang nicht inklusive. Diese müsstest du bei Bedarf separat erwerben.

