Lautsprecher zum Kampfpreis: Mit diesen Coupons sparst du jetzt bei Amazon extra

Die Rabatt-Coupons zu den Bluetooth-Lautsprechern von Anker aktivierst auf der jeweiligen Produktseite mit dem Häkchen unter der Preisangabe. Hiermit ziehst du noch einmal bis zu 30 Euro von der Rechnung ab und bekommst die ohnehin teils reduzierten Bluetooth-Boxen dadurch richtig günstig. Alle Lautsprecher-Angebote sind aktuelle Bestpreise – es gibt also keinen Anbieter, der sie derzeit günstiger verkauft. Und auch Kopfhörer sind momentan reduziert. Aber Obacht: Die Coupons sind nur gültig bis zum 13. November. Wir schauen uns die besten Angebote für den kleinen bis größeren Geldbeutel einmal an.

Anker SoundCore 2: Bluetooth-Lautsprecher mit 24 Stunden Laufzeit für 30 Euro

Einen top Allrounder für draußen, beim Kochen oder Autofahren bekommst du mit dem Anker SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher. Der ist bei Amazon zwar nur um 5 Prozent reduziert und für 39,99 Euro gelistet. Aktivierst du jetzt noch den Rabatt-Coupon mithilfe des kleinen Hakens, fällt der Preis nochmal um zehn Euro auf günstige 29,99 Euro. Die Bluetooth-Box ist mit über 90.000 Bewertungen und 4,5 von 5 Sternen durchweg positiv bewertet und bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sie bietet einen kräftigen Bass und klare Höhen und liefert bis zu 24 Stunden kabellosen Musikgenuss. Darüber hinaus ist sie IPX7-zertifiziert und somit gegen Wasser und Staub geschützt. Musikhören unter freiem Himmel ist damit also problemlos möglich. Außerdem cool: Es lassen sich auch zwei Lautsprecher miteinander verbinden, um einen noch besseren Raumklang zu erreichen.

Anker Soundcore Boost: Auch als Powerbank nutzbar

Hast du etwas mehr Geld zur Verfügung, kannst du auch zum Anker Soundcore Boost Bluetooth-Lautsprecher greifen. Den bekommst du regulär für 59,99 Euro. Mit aktiviertem Coupon fällt der Preis auf 49,99 Euro. Hier bekommst du einen noch besseren Klang im minimalistischen Design. Die Bluetooth-Box ist ebenfalls nach IPX7 wasserdicht und lässt sich somit auch am Pool oder im Badezimmer ohne Bedenken nutzen.

Zusätzlich praktisch: Du kannst die Box auch dank des 5200-mAh-Akkus als mobile Powerbank für unterwegs benutzen. Dein Handy verbindest du über NFC oder Bluetooth 5.0 mit dem Lautsprecher. Und auch hierbei lassen sich zwei Lautsprecher für einen noch besseren Klang miteinander kombinieren.

Bis zu 30 Euro Rabatt: Diese zwei Bluetooth-Lautsprecher bieten Spitzenklang

Eine Nummer größer ist der Soundcore Motion Boom Bluetooth-Lautsprecher von Anker. Den bekommst du mit angewendetem Rabatt-Coupon sogar 25 Euro günstiger und somit für 74,99 Euro statt 99,99 Euro. Dank des verbauten Tragegriffs kannst du die mobile Box auch hervorragend mit auf dein nächstes Abenteuer nehmen. Hier bekommst du ebenfalls Bluetooth 5.0, 24 Stunden Akkulaufzeit und die Möglichkeit zur Verwendung als Powerbank. Neben IPX7 Wasserschutz bietet der Soundcore Motion Boom ein weiteres praktisches Feature: Fällt er in Pool oder See, schwimmt er von alleine wieder an die Oberfläche.

30 Euro Rabatt mit Coupon bekommst du für den Anker Soundcore Motion Boom Plus Lautsprecher. Statt 179,99 Euro zahlst du somit jetzt nur noch 149,99 Euro. Dieser bietet einen hochwertigen und lauten Klang, mit dem du deine Gäste auch bei einer Gartenparty ordentlich beschallen kannst. Dein jeweiliges Abspielgerät verbindest du stabil via Bluetooth 5.3 und du kannst darüber kabellos bis zu 20 Stunden Musik genießen. Praktisch: Dank des Tragegurts lässt sich die Box auch gut mit auf einen Ausflug nehmen oder von Etage zu Etage tragen.

Wir haben den Bluetooth-Lautsprecher für dich getestet: Soundcore Motion Boom Plus im Test: Günstige Alternative zur Boombox?

Anker-Kopfhörer: Aktuell auch bei Amazon im Angebot

Neben Bluetooth-Lautsprechern senkt Amazon momentan auch den Preis für diverse Bluetooth-Kopfhörer. Bis zu 20 Prozent Rabatt bekommst du mit aktiviertem Coupon auf folgende Produkte:

Weitere interessante Audio- und vor allem günstige Kopfhörer-Deals findest du übrigens aktuell bei Teufel. Der deutsche Hersteller hat im November große Angebotsaktionen gestartet.