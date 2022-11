Großer November-Sale: Teufel schmeißt viele Kopfhörer & Speaker für unter 100 Euro raus

Der deutsche Hersteller Teufel setzt seit jeher auf einen Direktvertrieb – sowohl im eigenen Online-Shop als auch bei Marketplace-Systemen von Amazon, Otto oder MediaMarkt. Praktisch, weil es so keinen Preis-Wildwuchs gibt. Wer Teufel im Angebot sucht, sucht deshalb am besten direkt beim Hersteller, wo es immer eine Auswahl an guten Preisen gibt. Jetzt ist der große November-Sale gestartet – mit einigen richtig guten Angeboten unter 100 Euro.

Kopfhörer-Party: Diese Teufel-Modelle kosten jetzt weniger als 100 Euro

Bei den Kopfhörern für unter 100 Euro gibt es im aktuellen „Novembermania“-Sale nicht nur In-Ears, sondern sogar einige On-Ear-Kopfhörer, die unter die magische Preisgrenze rutschen.

Top-Tipp sind dabei etwa die Teufel Supreme On, die derzeit für 95 Euro verkauft werden. Dabei handelt es sich um anliegende Bluetooth-Kopfhörer mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, Unterstützung von aptX und AAC für bessere Wiedergabequalität. Die schallgedämpften Hörer eignen sich gut für unterwegs. Sie besitzen nämlich neben der großzügigen Akkulaufzeit auch faltbare Bügel für das kompakte Verstauen.

Ansonsten liegen noch zwei On- und Over-Ears – darunter ein Gaming-Headset – unter der 100-Euro-Marke – sowie einige In-Ears und „True Wireless“-In-Ears der Serien Airy und Real Blue. Hier die Auswahl:

Ein absoluter Tipp für Over-Ears, wenngleich auch über der 100-Euro-Marke gelegen, sind die Real Blue NC. Hier gibt es sogar Active Noise Cancelling und weitere Top-Features. Mit satten 43 Prozent Rabatt sind sie massiv reduziert und jetzt für 129,99 Euro zu haben. 100 Euro günstiger als der UVP.

70 Prozent Rabatt: Radio und Bluetooth-Speaker in einem für 100 Euro

Ebenfalls unter die 100-Euro-Marke rutscht dank 70-Prozent-Rabatt das Teufel Radio One. Das namensgebende Radio mag die Kernfunktion beschreiben, die sich etwa auch mit einem Wecker verknüpfen lässt. Allerdings kannst du hier auch Musik via Bluetooth vom Smartphone mit abspielen und hast so einen kleinen Bluetooth-Speaker.

Teufel Motiv Go im Test: Der beste kompakte Bluetooth-Lautsprecher 2021?

Radio-Empfang gibt es via UKW oder digital per DAB+. Das Gerät hat keinen Akku, ist also kein Bluetooth-Speaker für unterwegs. Für jetzt 99,99 Euro ist das Radio zu haben und wird damit zum echten Schnäppchen-Tipp.

Das Teufel Radio One ist im Angebot!

Teufel-Sale: Diese Kostenfalle verschwindet

Normalerweise werden bei Teufel noch teilweise hohe Versandkosten fällig. Allerdings hat der Hersteller im eigenen Store immer wieder Gutschein-Codes freigeschaltet, mit denen diese Kosten wieder wegfallen. Derzeit läuft noch der Code „VKF-WGGY-UWI“, welcher mit einem Countdown versehen ist (bis Sonntagabend). Läuft dieser ab, dürfte aber ein neuer folgen.

Neben den Kopfhörern und dem Radio sind noch zahlreiche weitere Geräte im Teufel-Sale teils massiv reduziert. Auch und vor allem HiFi-Freunde kommen hier auf ihre Kosten – etwa bei der Suche nach einer neuen Mega-Anlage oder einfach nur einer Soundbar fürs Wohnzimmer.