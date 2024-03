Der 17,3 Zoll große Bildschirm löst in Full-HD-Qualität auf und ist mit IPS-Technologie für die Darstellung satter Farben ausgestattet. Auf Basis von Windows 11 Home sind neben 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher (RAM) auch 512 GB SSD-Speicher und ein Mittelklasse-Prozessor an Bord. Die Wahl ist beim Medion S17413 (MD64170) auf den Intel Core i5-1235U gefallen. Er vereint zehn Kerne, die sich auf zwei Performance-Cores und acht Effizienz-Cores aufteilen. Während die Effizienz-Kerne mit bis zu 3,3 GHz takten, beschleunigen die Performance-Kerne bei Bedarf auf bis zu 4,4 GHz.

Aldi: 17-Zoll-Notebook mit guter Ausstattung im Angebot

Zur weiteren Ausstattung des Laptops im eleganten Aluminium-Design gehören schnelles Wi-Fi 6, eine integrierte HD-Webcam und zwei verbaute Lautsprecher. Auch eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist Teil des Gesamtpakets. Zudem ist die Tastatur natürlich mit einem Nummernpad ausgestattet, was insbesondere während der Arbeit mit Excel-Tabellen ein Vorteil ist. Die Akkulaufzeit gibt Hersteller Medion mit bis zu 4,5 Stunden an, auch auf Bluetooth und einen SD-Kartenleser musst du nicht verzichten. Vier USB-Ports (2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x USB 2.0) und ein HDMI-Port runden den Umfang an Extras ab.

Medion 17″ Notebook S17413 (MD64170) bei Aldi im Angebot.

Das schlanke, mit 2,6 Kilogramm aber nicht ganz leichte Notebook, steht ab sofort über den ALDI ONLINESHOP zu einem Preis von 569 Euro zur Verfügung. Einmalig musst du noch mit Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro rechnen, sodass der Gesamtpreis für den Laptop bei knapp 575 Euro liegt; optional bezahlbar in drei zinsfreien Raten á 191,65 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna. Medion gewährt drei Jahre Garantie, innerhalb von 90 Tagen ist ein kostenloser Rückversand möglich.

So gut ist das Medion-Notebook im Preisvergleich wirklich

Aber lohnt sich das Angebot überhaupt? Wirft man einen Blick in den Onlineshop von Medion, auf jeden Fall. Denn dort wird das Notebook derzeit für knapp 750 Euro angeboten. Allerdings ist die dort angebotene Variante auch mit 16 GB RAM ausgestattet. Sucht man nach Notebooks mit nur 8 GB RAM, wird deutlich, wie gut das Laptop-Angebot von Aldi wirklich ist. Günstiger als 569 Euro ist derzeit in namhaften Webshops nämlich kein tragbarer Computer erhältlich, der eine mit dem Medion S17413 (MD64170) vergleichbare Ausstattung bietet. Aldi bietet also mal wieder ein echtes Notebook-Schnäppchen an.

Jetzt weiterlesen Aldi mit Mega-Rabatt: Kleines Auto-Gadget hilft in jeder Stadt