Kaffeegenuss schenken: Philips Kaffeemaschinen ab 55 Euro im Angebot

Eine Kaffeemaschine für lediglich 55 Euro? Diesen tollen Deal gibt’s momentan bei MediaMarkt zu entdecken! Damit stellst du dir entweder selbst eine preiswerte Maschine in die Küche, oder du verschenkst sie zu Weihnachten an einen Kaffeeliebhaber. Die Philips Senseo Padmaschine liefert dir nämlich leckeren Kaffee auf Knopfdruck – und schont dabei im Vergleich zu anderen Pad-Geräten sogar auch die Umwelt. Alternativ gibt’s aktuell ebenfalls einen hochwertigen Kaffeevollautomaten von Philips im Angebot. Wir stellen dir die Kaffeemaschinen genauer vor.

Philips Kaffeemaschine so günstig wie nie zuvor: Das wird dir hier geboten

So einfach und vor allem günstig kann leckerer Kaffee sein: Philips liefert dir mit seiner Senseo CSA210/22 Original Plus Eco Kaffeemaschine aktuell nämlich schon für lediglich 55 Euro ein tolles Gerät für leckere Heißgetränke. Direkt auf den ersten Blick punktet die Kaffeemaschine mit dem schicken und schlichten Design, wodurch das Gerät optimal in so ziemlich jede Küche passen sollte.

Gleichzeitig muss aber natürlich auch der Kaffee stimmen. Die Auswahl ist dank der verschiedenen Pads inklusive unzähligen Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen enorm. Darüber hinaus lässt sich über einen Slider an der Maschine noch die Stärke des Heißgetränks anpassen. So kannst du dir morgens beispielsweise einen besonders starken Kaffee als Wachmacher aufbrühen. Besonders cool: Es lassen sich sogar zwei Tassen gleichzeitig zubereiten. Obendrein möchte Senseo mit seinem Gerät aber ebenso eins der größten Probleme bei Padmaschinen ausgleichen: die Umweltschädlichkeit. Daher sind die Senseo Pads biologisch abbaubar und die Maschine selbst aus 80 Prozent recyceltem Plastik hergestellt.

Und das Beste: Die Kaffeemaschine von Philips ist jetzt erstaunlich günstig. MediaMarkt streicht nämlich 35 Prozent vom UVP, wodurch du aktuell nur noch 55 Euro für das Gerät zahlst. Günstiger gab es die Padmaschine zuvor noch nie im Netz! Zusätzlich kannst du dir auch noch einen Cashback von bis zu 33 Euro sichern und an einem Gewinnspiel teilnehmen, wenn du dir zur Kaffeemaschine passende Senseo Pads kaufst. Alle Infos zu dieser Aktion findest du hier.

Premium-Kaffeevollautomat ebenfalls im Angebot

Wer anstelle einer Padmaschine lieber einen hochwertigen Kaffeevollautomaten sucht, kann ebenfalls fündig werden. Der Philips EP3347/90 Serie 3300 LatteGo Kaffeevollautomat ist momentan immerhin 15 Prozent günstiger und kostet bei MediaMarkt dadurch noch 489 Euro – der aktuelle Bestpreis im Netz. Verschiedene Heißgetränke – inklusive cremigen Milchschaum für Latte macchiatos und Co. – zauberst du hier im Nu. Wer Barista-Qualität möchte, sollte sich diesen Vollautomaten definitiv genauer anschauen.

→ Philips EP3347/90 Serie 3300 LatteGo 6 Kaffeevollautomat für 489 Euro