Wiegt keine 100 Gramm: Jeder Fahrradfahrer braucht diesen smarten Helfer

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Fahrradpumpe als langer Stab am Rahmen hängt, ständig kaputt ist und vergessen wird. Mittlerweile laufen die Dinger per Akku, pumpen Reifen im Nu wieder prall auf und schonen so das Gepäck und deine Muskelkraft. Die Mini-Luftpumpen liegen seit ein paar Jahren total im Trend. Das liegt einerseits daran, dass das Prinzip denkbar simpel ist und andererseits daran, dass die kleinen Akku-Kompressoren extrem vielseitig sind. Sie bringen mittlerweile mitunter sogar genug Leistung auf, um Autoreifen zu befüllen. Im Freizeitbereich sind auch Fußbälle oder Luftmatratzen schnell wieder voll.

Nur 97 Gramm schwer und so groß wie AirPods-Ladecase

Die Gattung ist gerade im E-Bike-Zeitalter so richtig in Fahrt gekommen. So sehr, dass es bei Amazon eine eigene Kategorie dafür gibt. Und der Bestseller unter den „Minipumpen“ ist jetzt auch noch ein gutes Stück günstiger zu haben.

Die Rede ist von der Cycplus Tiny E-Pump. Einem Gadget, das insbesondere durch seine kompakte Größe zu gefallen weiß. 2023 hat es zudem einige Preise – unter anderem den der branchenführenden Fahrradmesse „Eurobike“ – gewonnen. Die nur 97 Gramm schwere Pumpe ist für die Einhand-Bedienung ausgelegt und passt sogar in kleine Satteltaschen.

Die Cycplus Fahrradpumpe ist kaum größer als das Ladecase der AirPods.

Dafür bringt sie mit bis zu 100 PSI ordentlich Druck auf und soll mit einer Akkuladung locker zwei Fahrradreifen wieder aufpumpen. Mit zwei Düsen, die auf herkömmliche Schrader- und Presta-Ventile passen, bist du hier universell ausgerüstet und kannst auf Touren auch immer schnell Pannenhilfe leisten. Der integrierte Akku wird mittels USB-C-Slot aufgeladen.

34 Prozent günstiger: Das kostet die Akkupumpe Cycplus Tiny E-Pump

Die Akku-Pumpe von Cycplus bietet starke Technik auf geringem Raum. An sich ist das Gadget recht teuer – 110 Euro sind es normalerweise, die anfallen. Jetzt wird der Preis bei Amazon aber auf 73,99 Euro zusammengestrichen. Das Angebot ist offenbar nur „befristet“, wie ein Hinweis im Shop anzeigt. Der Preis gilt sowohl für die silberne als auch für die schwarze Variante der Pumpe.

Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, dass die Fahrradpumpe pünktlich zum Start in die Outdoor-Saison einmal mehr ihren Tiefpreis erreicht hat. Wer also auf den Bestseller schwört, sollte jetzt zugreifen.

Wenn du hingegen auch ein etwas größeres Gadget nutzen würdest, weil es eh mehr in der Garage herumliegen würde und nur ab und zu mit auf Tour ginge, gibt es auch noch zahlreiche Alternativen, die dann sogar günstiger sind. Zu nennen ist hier die Bosch EasyPump, die es für unter 60 Euro gibt und den etwas günstigeren Xiaomi Mi Air Compressor 1S, den es sogar schon für rund 43 Euro gibt. Den hatten wir sogar schon im Test. Das Gerät überzeugt, ist im Betrieb aber manchmal etwas laut.

