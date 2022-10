JBL Live Pro+ im krassen Preisverfall: Diese Bluetooth-In-Ears sind jetzt 56 Prozent günstiger

Zusammen mit unserem Preisvergleichs-Partner guenstiger.de beobachten wir den Preisverlauf einiger Produkte über längere Zeit genau. Dabei sind uns die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer JBL Live Pro+ TWS ins Auge gesprungen. Denn die sind seit Verkaufsstart erheblich im Preis gefallen. Wir werfen einen genaueren Blick auf den Preisverlauf.

JBL Live Pro+: Preis hat sich seit Verkaufsstart mehr als halbiert

Den Weg in die Verkaufsregale fanden die kleinen Bluetooth-Kopfhörer von JBL für einen UVP von 179 Euro. Mit der Zeit rutschten sie dann im Preis und kosteten Ende Mai noch rund 111 Euro. Im Juli durchbrochen sie dann erstmals die 100-Euro-Grenze und waren für 96 Euro erhältlich. Jetzt – rund um den Monatswechsel September-Oktober – verhökert Amazon die JBL Live Pro+ TWS für nur noch 79 Euro. Auch beim Anbieter Cyberport gibt es die JBL-Kopfhörer-Tipps zu diesem Preis.

Großer Akku, Noise Cancelling und wasserdicht: Das können die Bluetooth-Kopfhörer

Schauen wir uns einmal an, was du für das Geld bekommst. Die schicken Bluetooth-Kopfhörer von JBL bieten bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit und machen dich dadurch mehrere Tage unabhängig von einer Steckdose – je nach Nutzung versteht sich. Für Pendler ist das jedenfalls ein denkbares Szenario. Die Angabe gilt für die Verwendung zusammen mit der mitgelieferten Ladebox. Eigenständig sind bis zu 7 Stunden Laufzeit möglich. Um die Akkus der In-Ear-Kopfhörer wieder voll aufzuladen, braucht es rund 2 Stunden. Per Qi-Charge lassen sich die JBL Live Pro+ TWS überdies sogar kabellos laden.

Die JBL-Kopfhörer sind weiterhin mit Noise Cancelling ausgestattet, wodurch sie Umgebungsgeräusche ausblenden – und du voll und ganz deiner Musik lauschen kannst. Und auch beim Telefonieren blenden die Kopfhörer störende Geräusche aus. So kommt bei deinem Gesprächspartner jedes Wort ebenfalls klar an. Darüber hinaus sind sie mit Alexa und Google Assistant kompatibel, wodurch du Anrufe, Musik und mehr einfach per Sprachbefehl steuern kannst. Außerdem sind sie gemäß IPX4-Zertifizierung bedingt wasserdicht: Eine Laufrunde durch den Regen macht den Kopfhörern dadurch überhaupt nichts aus.