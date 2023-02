JBL & Bose: In-Ear-Kopfhörer zum Schnäppchen-Preis

Beim Super-Spar-Bowl von MediaMarkt gibt es nicht nur 4K-TVs, Konsolen und Co. besonders günstig, auch bei In-Ear-Kopfhörern kannst du ordentlich sparen. So kommst du etwa an die JBL Vibe 300 zum absoluten Tiefstpreis von 47,42 Euro. Und auch eine sportliche Alternative von Bose kann sich sehen lassen. Doch du musst schnell sein, denn die Aktion läuft nur noch bis zum 13.2. um 8:59 Uhr.

JBL Vibe 300 – Gute In-Ear-Kopfhörer zum kleinen Preis

Mit den JBL Vibe 300 bekommst du In-Ear-Kopfhörer der beliebten Marke zum absoluten Tiefstpreis von 47,42 Euro geboten. Für diesen kleinen Preis werden dir aber durchaus wertige Kopfhörer geboten. Ausgestattet mit Bluetooth 5.2 verbindest du die komplett kabellosen Hörer problemlos und stabil mit deinem Smartphone und lauschst innerhalb kurzer Zeit bereits deiner Lieblingsmusik – ganz ohne Kabelsalat. Außerdem verfügen sie über eine sinnvolle Touch-Steuerung sowie ein integriertes Mikrofon. Bei letzterem musst du jedoch leider auf eine Rauschunterdrückung verzichten.

Dafür punkten die In-Ear-Kopfhörer mit einer guten Akkulaufzeit. Mit dem Ladecase kommen die Stöpsel auf eine maximale Betriebsdauer von bis zu 26 Stunden. Das reicht definitiv auch für längere Reisen. Gleichzeitig soll das Case bereits innerhalb von nur zwei Stunden wieder voll aufgeladen sein. Dafür verbindest du dieses einfach über den USB-C-Anschluss an einen passenden Stromadapter.

→ JBL Vibe 300 für 47,42 Euro

Sportliche Alternative von Bose

Wer hingegen gerne Sport treibt, könnte an den Bose Sport Earbuds Gefallen finden. Diese sollen nämlich auch bei intensiver Bewegung nicht rausfallen. Dafür sorgen die Ohreinsätze aus Silikon in drei verschiedenen Größen, welche sich gut an jede Ohrform anpassen und festen Halt liefern. Zudem sind die In-Ear-Kopfhörer nach IPX4 zuverlässig vor Schweiß und Regen geschützt. In der Farbe Weiß zahlst du bei MediaMarkt dieses Wochenende nur 120,72 Euro für die In-Ear-Kopfhörer. Ein guter Deal, der von keinem anderen Anbieter im Netz momentan geschlagen wird.

Für den Aufpreis im Vergleich zum JBL-Gerät profitierst du hier außerdem von Boses hauseigener Active EQ-Technologie. Diese sorgt dafür, dass Bass, Mittel- und Hochtöne automatisch perfekt angepasst werden. Des Weiteren verfügen die In-Ear-Kopfhörer über ein integriertes duales Mikrofon sowie Touch-Sensoren. Abstriche musst du hingegen beim Akku machen. Die Betriebsdauer fällt mit 15 Stunden (inklusive Ladecase) etwas kürzer aus, reicht aber auch für ein intensives Work-out aus. Aufgeladen bekommst du die Bluetooth-Kopfhörer in rund drei Stunden, es gibt jedoch auch eine 15-minütige Schnellladefunktion. Diese gibt deinen Stöpseln genug Saft für eine Wiedergabedauer von bis zu zwei Stunden. Bei der Verbindung setzt Bose auf Bluetooth 5.0.

→ Bose Sport Earbuds für 120,72 Euro