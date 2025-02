Irre gut: Darum ärgert mich dieser Google Pixel 9 Deal

Ich habe mir vorige Woche das Pixel 9 zusammen mit einem Telekom-Tarif bei MediaMarkt gesichert – schon da zu einem erstaunlich guten Preis. Effektiv gab es den 20-GB-Tarif für zwei Jahre quasi gratis, und auch beim Smartphone selbst ließ sich einiges sparen. Doch als ich nun erneut auf die Seite geschaut habe, musste ich feststellen: Jetzt legt MediaMarkt für nur 10 Euro mehr auch noch die Pixel Buds Pro im Wert von rund 100 Euro obendrauf. Hätte ich bloß ein paar Tage gewartet. Aber gut, für mich zu spät – für dich aber die perfekte Gelegenheit, diesen Deal nicht zu verpassen. Es lohnt sich definitiv!

Pixel 9, Telekom-Tarif … Und dann auch noch top In-Ears on top!

Schauen wir zunächst, was du hier alles bekommst. Im Zentrum steht Googles Oberklasse-Smartphone Pixel 9 (128 GB), das zum Verkaufsstart rund 900 Euro kostete. Mittlerweile ist es zwar deutlich im Preis gefallen, unter 585 Euro bekommst du es aber immer noch nicht (siehe Preisvergleich). Zumindest nicht das Gerät allein. Spoiler: Beim MediaMarkt-Angebot zahlst du insgesamt sogar weniger. Und den Telekom-Tarif und die Kopfhörer bekommst du sogar noch dazu.

Der Tarif bei dem MediaMarkt-Angebot zum Pixel 9 heißt „Telekom Allnet Flat 20GB Aktion“ – ein Tarif, der über den Anbieter freenet läuft, dich aber ins top 5G-Netz der Telekom bringt. Hier stecken nicht nur 20 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Download drin, sondern auch eine Allnet-Flat und EU-Roaming. Und damit nicht genug, erhältst du jetzt auch noch die In-Ear-Kopfhörer Pixel Buds Pro on top dazu. Die kosten aktuell noch mindestens 99 Euro (Preisvergleich) und sind 1a. Meinen Test zu den Kopfhörern findest du hier. Mit 85 / 100 Punkten haben sie bestens abgeschnitten.

Ich habe durchgerechnet: Darum ist das Angebot so gut

Und was soll das Paket aus Pixel 9, Telekom-Tarif und In-Ears nun kosten? Einmalig zahlst du 59 Euro Gerätepreis und 39,99 Euro Anschlusskosten. Der Versand kostet dich außerdem 4,95 Euro. Dazu kommt eine monatliche Grundgebühr von 19,99 Euro, die du mindestens für die nächsten 24 Monate zahlen musst. Nimmst du deine bisherige Rufnummer mit, kannst du dir aber nochmal 50 Euro Wechselbonus sichern, sodass die Gesamtrechnung etwas schrumpft. Dafür musst du von der neuen SIM-Karte aus eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer 22234 schicken. Am Ende musst du insgesamt über die Mindestlaufzeit weniger als 535 Euro zahlen. Alle Kosten und die Rechnung findest du hier in der Übersicht:

Einmaliger Gerätepreis: 59 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,95 Euro

Monatliche Grundgebühr: 19,99 Euro

Wechselbonus: 50 Euro

59 Euro Gerätepreis + 39,99 Euro Anschlusspreis + 4,95 Euro Versandkosten + 24 Monate x 19,99 Euro Grundgebühr – 50 Euro Wechselbonus = 533,70 Euro

Nochmal zum Vergleich: Einzeln kostet das Pixel 9 bereits mindestens 585 Euro. Bei MediaMarkt zahlst du jetzt aber nicht nur 50 Euro weniger, sondern bekommst auch noch einen vollwertigen Telekom-Tarif und top In-Ears dazu. Ich hab zwar zuletzt bereits einen guten Preis gemacht, ich wünschte aber, ich hätte früher von diesem Angebot gewusst. Dann hätte ich für insgesamt 10 Euro mehr auch noch die Google-Kopfhörer bekommen.