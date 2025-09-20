Ab sofort ist das neue iPhone erhältlich. Und viele Händler locken mit Angeboten zum neuen Smartphone. Aber nicht jeder Deal ist auch wirklich gut. Bei Blau gibt es das iPhone 17 zusammen mit Tarif zu einem erschwinglichen Preis – mit wahlweise fünf bis 40 GB monatlichem Datenvolumen. Hier bekommst du alle Infos.

Geringerer Monatspreis als bei Apple?

Das nigelnagelneue iPhone 17 kannst du dir jetzt bei Blau.de für einmalig einen Euro (+ 4,99 Euro Versandkosten) und monatlich 37,99 Euro bestellen. Hier liegt bereits eine große Besonderheit: Wer das iPhone 17 im Apple Store mit Ratenzahlung kauft, zahlt eine monatliche Rate von 39,54 Euro.

Dafür bekommst du aber ja nicht nur das Apple-Smartphone, sondern auch den passenden Tarif gleich dazu. 20 GB monatliches 5G-Datenvolumen sind hier inklusive. Allerdings bindest du dich für diesen Preis 36 Monate lang – insgesamt zahlst du also im Vergleich zum Apple Store mehr, drückst jedoch die monatliche Rate zumindest etwas. Möchtest du auf 24 Monate verkürzen, steigt die Monatsgebühr entsprechend an. Tipp: Wenn du 30 GB Datenvolumen und 36 Monate auswählst, bleiben die Kosten genauso niedrig, wie beim 20-GB-Paket. Daher können sich drei Jahre Laufzeit durchaus lohnen. Im ersten Monat bekommst du außerdem netterweise 20 GB Datenvolumen on top geschenkt.

Der Tarif an sich bietet dir neben dem gewählten Datenvolumen immer eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Du kannst also unbegrenzt telefonieren und SMS versenden. Cool ist: Innerhalb der gesamten EU telefonierst und surfst du zudem zu denselben Konditionen wie im Inland.

iPhone 17: Darauf kannst du dich freuen

Bei dem iPhone 17 Angebot von Blau bekommst du das Modell mit 256 GB internem Speicherplatz. Darüber hinaus hast du die freie Wahl zwischen den fünf verfügbaren Farben. Dazu kannst du dich auf einen gestochen scharfen und kontrastreichen OLED-Bildschirm freuen, der dank 120 Hertz endlich deutlich flüssiger Bewegungen anzeigt – ein Feature, das beim iPhone-Basismodell längst überfällig war. Darüber hinaus punktet das neue Smartphone mit einem performanten Apple A19 Prozessor samt 8 GB RAM und sorgt so für ein ruckelfreies Erlebnis ohne lange Ladezeiten. Die Dualkamera mit jeweils 48 Megapixeln bei der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera ermöglicht zudem richtig starke und hochauflösende Fotos. Und die 18-Megapixel-Frontkamera sorgt dafür, dass du auf Selfies und in Videocalls ebenfalls in perfektem Licht dastehst.

Bei 36 Monaten Laufzeit und 20 bzw. 30 GB Datenvolumen zahlst du einmalig 5,99 Euro (Gerätepreis und Versandkosten). Monatlich kommen dann noch 37,99 Euro Grundgebühr dazu.

Willst du dir lieber das ultraschlanke iPhone 17 Air holen, hat Blau ebenfalls ein interessantes Angebot parat. Mit einem 20-GB-Tarif und 36 Monaten Laufzeit zahlst du einmalig ebenfalls 5,99 Euro (Gerätepreis und Versandkosten) und monatlich 44,99 Euro.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!