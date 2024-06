Exklusiver Rabatt: Dieser 60-GB-Tarif kostet kurzzeitig nur 1 Euro

Ein 60-GB-Tarif für nur 1 Euro? Was zunächst wie ein Scherz klingt, ist bei Lebara aktuell zumindest kurzzeitig tatsächlich möglich. Der Anbieter verpasst seinem „Hello! 40“ Tarif derzeit ein Daten-Upgrade, wodurch du statt 40 satte 60 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt bekommst. Der Monatspreis von lediglich 19,99 Euro kann sich ebenfalls absolut sehen lassen – zum Vertragsstart geht’s aber sogar noch deutlich billiger. Über unseren exklusiven Gutscheincode INSIDEDIGITAL drückst du die erste Monatsrechnung nämlich auf absurd niedrige 1 Euro! Und auch die einmalige Aktivierungsgebühr liegt dank des Codes bei einem Euro. Doch aufgepasst: Die Aktion gilt nur kurze Zeit.

Der erste Monat für nur 1 Euro – So geht’s!

Die aktuelle Aktion von Lebara ist einfach und genial zugleich. Beim „Hello! 40“ Tarif werden dir zum einen momentan 20 GB geschenkt. Zum anderen wäre da noch unser exklusiver Gutscheincode INSIDEDIGITAL. Gibst du diesen im Warenkorb an, reduzieren sich die monatlichen Kosten im ersten Monat von 19,99 auf lediglich 1 Euro! Neben den Grundkosten gewährt dir der Code auch einen Rabatt bei der Aktivierungsgebühr: Diese sinkt dadurch nämlich ebenfalls auf 1 Euro (statt 5 Euro). Mit ganz wenig Mühe sparst du hier also massiv – und sicherst dir so ein echtes Tarif-Schnäppchen. Allzu viel Zeit bleibt dir hierfür aber nicht: Die Aktion läuft nämlich nur bis zum 18. Juni.

Hier kannst du unseren exklusiven Code angeben und mächtig sparen

→ Zum Tarif-Angebot

60 GB & Allnet-Flat – Das steckt in dem Tarif-Schnäppchen

Doch was wird dir bei dem Tarif überhaupt alles geboten? Wie bereits erwähnt, bekommst du momentan ganze 20 GB kostenlos on top, wodurch dir hierbei ein echter Vielsurfer-Tarif mit 60 GB Datenvolumen im Telefonica-Netz zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig kann sich auch die Surfgeschwindigkeit von 50 MBit/s absolut sehen lassen. Social Media, Surfing und Streaming sollte dadurch unterwegs stets ruckelfrei laufen. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie 400 Freiminuten in 50 Länder. Du bist mit dem Tarif also ebenfalls ideal für den nächsten Urlaub ausgestattet. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Übrigens: Wenn dir der Tarif grundsätzlich zusagt, du aber eher einen Vertrag ohne Mindestlaufzeit suchst, solltest du dir die Flex-Variante des Lebara-Tarifs einmal genauer anschauen. Hier profitierst du ebenso vom 60-GB-Datenvolumen und kannst obendrein jederzeit monatlich kündigen. Einziger Nachteil: Unser Gutscheincode kann hier leider nicht zum Einsatz kommen. Du zahlst also monatlich stets 19,99 Euro und musst zusätzlich einmalig 15 Euro als Aktivierungsgebühr hinblättern. Wer besonders viel Wert auf eine hohe Flexibilität legt, bekommt hier aber dennoch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.

→ Ohne Mindestlaufzeit: Hier geht’s zur Flex-Variante