Einmal zahlen, immer nutzen: Lebenslanger Cloud-Speicher jetzt bis zu 85 Prozent billiger

Der Schweizer Cloud-Anbieter pCloud sorgt zum Jahresende für ein absolutes Schnäppchen in Sachen Online-Speicher. Die Familien-Modelle mit 2 oder 10 TB sind momentan nämlich bis zu 85 Prozent günstiger zu haben. Das Besondere: Einmal bezahlt, kannst du die Cloud lebenslang nutzen – ohne Abo-Modell oder versteckte Kosten. Dadurch sicherst du dir ab einmalig 499 Euro einen massiven Speicher, den du sogar mit bis zu vier Freunden teilen kannst. Alle Infos zu dem Anbieter und dem Hammer-Angebot bekommst du hier.

pCloud: Schweizer Unternehmen mit 10 Jahren Erfahrung & hoher Sicherheit

Bevor wir uns die aktuellen Angebote genauer anschauen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Anbieter selbst. pCloud stammt aus der Schweiz und liefert bereits seit 10 Jahren hochwertige Cloud-Leistungen für mittlerweile über 19 Millionen Nutzer weltweit. Ein großer Vorteil ist dabei der selbstständige Serverbetrieb. Im Gegensatz zur Konkurrenz müssen die Server also nicht teuer angemietet werden. Dieser Preisvorteil wird teilweise direkt an den Kunden weitergegeben und sorgt – in Kombination mit den anderen Geschäftsbereichen des Anbieters – ebenfalls dafür, dass das Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt ist. Sorgen, dass dein Cloud-Speicher oder der Anbieter plötzlich verschwinden, musst du also keinesfalls haben.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei Cloud-Speichern ist natürlich auch die Sicherheit. Hier zeigt sich einer der wohl größten Stärken von pCloud. Als Schweizer Unternehmen ist der Anbieter bereits strengen Datenschutz-Verordnungen unterlegen. Generell verfügen die ISO-zertifizierten Rechenzentren noch über viele Sicherheitsmaßnahmen – wie die 256-bit-AES-Verschlüsselung für alle Dateien sowie der TLS/SSL-Kanalschutz. Ebenfalls nützlich: Alle Daten werden stets mehrfach und an unterschiedlichen Orten gespiegelt, um Datenverlust vorzubeugen. Solltest du doch mal aus Versehen etwas löschen, kannst du deine Dateien über den Papierkorb oder die Datenrevision umgehend wiederherstellen.

→ Zum Angebot von pCloud

Bis zu 85 Prozent Rabatt & ohne Abo-Modell: So günstig geht Cloud-Speicher

Wenn du also einen hochwertigen Cloud-Anbieter für deine Dateien suchst, bist du bei pCloud an der richtigen Stelle. Und das Beste: Aktuell gibt es die Lifetime-Familien-Lizenzen deutlich günstiger! Für 2 TB Speicher zahlst du dank einem Rabatt von 71 Prozen statt der normalen 1.700 Euro aktuell nur noch einmalig 499 Euro. Wer noch mehr Speicher benötigt, greift zur 10-TB-Option für 1.169 Euro – hier sparst du sogar satte 85 Prozent.

Wie eingangs erwähnt, zahlst du wirklich nur einmalig und nutzt die Cloud anschließend ein Leben lang ohne versteckte Folgekosten. Zugriff auf deinen Speicher hast du dabei sowohl daheim als auch unterwegs: Von Windows-, macOS- und Linux-Rechnern bis hin zu Android- und iOS-Geräten – pCloud funktioniert wirklich überall. Du kannst dir die Cloud im Familien-Modell sogar mit bis zu vier Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Damit sinkt der Preis pro Nutzer noch weiter.

Wer besonders viel Wert auf Sicherheit legt, sollte auch einen Blick auf pCloud Encryption werfen. Diese Funktion liefert dir eine nutzerseitige Verschlüsselung der Dateien durch ein separates Passwort. Dadurch hat niemand außer dir selbst noch Zugriff auf die Cloud-Inhalte, nicht mal pCloud selbst. Mit einem Preis von 150 Euro ist pCloud Encryption aktuell ebenfalls reduziert erhältlich.