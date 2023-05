Der beste & größte OptiGrill im Angebot – OptiGrill Elite XL+ zum Bestpreis

Passend zum Vatertag gibt es bei MediaMarkt bis zum 22. Mai den Tefal OptiGrill Elite XL+ für nur 259 Euro im Angebot. Egal, ob du den Grill als Geschenk für deinen Dad holst, oder du deine eigene Küche aufwerten möchtest – hier bekommst du ein Top-Gerät zum Bestpreis im Netz. Neben den bekannten Funktionen verfügt dieses Elite-Modell unter anderem ebenso über ein extra Programm für Veggie-Steaks sowie eine praktische Refill-Funktion.

OptiGrill Elite XL+ – Der beste Tefal OptiGrill

Wer auch Zuhause ein möglichst authentisches Grillerlebnis haben möchte, kommt nicht um die beliebten OptiGrills von Tefal herum. Vom perfekten Steak über saftige Burger bis hin zu Hähnchenspießen – mit dem Gerät grillst du wirklich jede Zutat blitzschnell. Beim OptiGrill Elite XL+ stehen dir dafür gleich 16 automatische Programme für die verschiedensten Gerichte zur Verfügung. Fürs perfekte Ergebnis wird die Grilldauer und Temperatur zudem stets der Dicke und Anzahl der Zutaten angepasst. Der sekundengenaue Countdown samt akustischem Signal zeigt dir dabei genau an, wie weit dein Gericht ist. Dadurch gelingt selbst Kochanfängern das perfekte Steak.

Besonders cool: Nicht nur Fleisch-Liebhaber kommen mit dem OptiGrill Elite XL+ auf ihre Kosten. Vegetarische Optionen wie Grillgemüse oder ein spezielles Programm für Veggie-Steaks sind ebenfalls vorhanden. Sollte eine Zutat bei den Programmen fehlen, kannst du übrigens stets auf den manuellen Modus setzen. Neu beim Elite XL+-Modell ist zudem das praktische Refill-Feature. Über diese Funktion kannst du mehrere Grillvorgänge hintereinander abwickeln, ohne, dass du den Grill erneut vorheizen musst. Der Grillboost sorgt mit der 2.200 Watt starken Leistung hingegen für die knusprigen Grillstreifen, die beim Barbecue so beliebt sind.

Riesen-Grillfläche: Perfekt für Großfamilien oder die nächste Party

Mit einer Grillfläche von 800 cm² holst du dir mit dem OptiGrill Elite XL+ wirklich einen Riesen-Grill in die Küche. Laut Tefal kannst du so problemlos bis zu acht Personen gleichzeitig bekochen. Wenn du also eine große Familie hast oder du gerne Freunde zum Essen einlädst, bist du mit diesem Gerät perfekt ausgestattet. Damit du dich nicht lange mit der lästigen Reinigung beschäftigen musst, sind die Grillplatten sowie die Saftauffangschale antihaftbeschichtet, herausnehmbar und komplett spülmaschinengeeignet. Der OptiGrill erleichtert dir also nicht nur das Kochen, sondern auch die Reinigung. Das Preisschild von 259 Euro für den OptiGril Elite XL+ kann sich dabei absolut sehen lassen. So sparst du nicht nur 43 Prozent im Vergleich zum UVP, der Preis wird im Netz auch von keinem anderen Anbieter geschlagen. Ein Rezeptbuch von Tefal im Wert von 9,99 Euro ist übrigens ebenfalls inklusive.

→ Tefal OptiGrill Elite XL+ für 259 Euro