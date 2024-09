Bist du oft in der Stadt unterwegs, ärgerst dich dabei bei der Parkplatzsuche und bekommst dann im Zweifel noch ein Knöllchen, weil du die Parkscheibe vergessen hast? Falls du dich hier wiederfindest und du zumindest das letzte Problem lösen möchtest, hat Aldi jetzt das perfekte Angebot für dich. Für nur 19,99 Euro bekommst du hier nämlich eine elektronische Parkscheibe. Diese stellt sich komplett automatisch ein und kann komfortabel und dauerhaft an der Frontscheibe befestigt werden. Du musst also obendrein auch nicht mehr im Handschuhfach nach der Parkscheibe suchen.

Aldi: Elektronische Parkscheibe im Angebot

Was viele Autofahrer nicht wissen: Statt einer analogen Parkscheibe ist in Deutschland auch der Einsatz einer elektronischen Parkscheibe erlaubt. Sie muss nur vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zugelassen sein. Und genau das trifft auf die elektronische Parkscheibe EP-1 von Rollei zu, die sogar mit einem speziellen Nachtmodus ausgestattet ist. Praktisch: Es ist nahezu unmöglich, eine Aktivierung nach dem Parken zu vergessen. Denn dank eines Vibrationssensors aktualisiert sich die Ankunftszeit automatisch bei jedem Stillstand des Autos, der bei mehr als einer Minute liegt. Dabei wird auf die nächsten vollen 15 oder 30 Minuten aufgerundet, bis das Auto weiterfährt. Natürlich ist aber auch ein manuelles Einstellen der Parkzeit möglich.

Für den Betrieb des 85 Gramm leichten Gadgets wird nur eine Lithium-Knopfzellen-Batterie (Typ: CR2450) benötigt. Sie ist im Lieferumfang inklusive, vor der ersten Inbetriebnahme muss aber eine Isolationsfolie zwischen Batterie und den Kontakten im Batteriefach entfernt werden. Der Hersteller gibt eine Batterielebensdauer von sechs bis acht Monaten an. Als besonderes Extra bietet die Rollei-Parkscheibe eine Notfall-Funktion. Langes Drücken des Nachtmodus-Knopfes aktiviert ein SOS-Notfall-Rotlicht.

Rollei Elektronische Parkscheibe EP-1

Cleveres Auto-Gadget jetzt zum Sonderpreis kaufen

Aldi und Rollei bieten die elektronische Parkscheibe EP-1 ab sofort zu einem unschlagbaren Sonderpreis an. Statt 49,99 Euro werden nur 19,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten fällig. Die Lieferung erfolgt nach Angaben von Aldi in ein bis vier Werktagen, eine Bezahlung ist über Klarna bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten von je 8,64 Euro möglich. Aldi verkauft das praktische Gadget mit zwei Jahren Garantie. Bei Nichtgefallen ist eine kostenlose Rücksendung möglich.

