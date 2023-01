JBL Bluetooth-Kopfhörer mit ANC für 40 Euro: Nur heute 60 Prozent günstiger

Bei dem Angebot handelt es sich um die JBL „Tune 130NC TWS“. Das sind Bluetooth-Kopfhörer, die weitgehend im Ohr verschwinden – auch In-Ears genannt. Normalerweise stehen auf dem Preisschild 99,99 Euro (UVP), doch nur heute gibt es sie 60 Prozent günstiger bei Otto. Für jetzt nur noch 39,99 Euro bekommst du tolle In-Ears, die dank ANC sogar Umgebungsgeräusche ausblenden. Für gute Hörer mit dieser Technologie zahlst du sonst meist weitaus mehr. Wir schauen uns den Deal genauer an.

Direkt zum Angebot! (endet laut otto.de schon heute Abend, 11. Januar)

Bluetooth-Kopfhörer von JBL: Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, ANC und Schnellladen

Die kleinen Ohrstöpsel der beliebten Marke JBL sind in den Farben Schwarz und Weiß 60 Prozent reduziert. Bevorzugst du das blaue Modell, sind es „nur“ 50 Prozent. Neben einem tollen Klang mit kräftigem Bass bieten die Bluetooth-Kopfhörer eine lange Ausdauer von bis zu 40 Stunden zusammen mit der mitgelieferten Ladehülle. Ohne das Ladecase halten sie acht Stunden am Stück durch. Nach nur 10 Minuten am Kabel hast du wieder Energie für weitere 2 Stunden Hörgenuss.

JBL Tune 130NC TWS – Bluetooth-Kopfhörer im Angebot

ANC blendet die Geräusche aus der Umgebung für dich aus. In der Preisklasse ist das eine echte Rarität. Dadurch kannst du dich in Bus und Bahn oder überall sonst, wo es laut ist, voll und ganz auf deine Musik konzentrieren. Du kannst aber auch in den Ambient Aware Modus schalten, wenn du etwa die Straße überquerst oder ein kurzes Gespräch führst. Dann hörst du alle Geräusche aus der Umgebung und kannst dich sicher fühlen.

Günstiger waren die In-Ears noch nie – so gut ist das Angebot

Weiterhin liefern die Kopfhörer eine kristallklare Qualität beim Telefonieren, sind nach IPX4 spritzwassergeschützt und bieten dank Bluetooth 5.2 eine stabile Verbindung. Der Preis von gerade einmal 39,99 Euro ist aktuell richtig stark – denn günstiger waren die Bluetooth-Kopfhörer von JBL noch nie zuvor. Auch kein anderer Händler hat die In-Ears gerade günstiger im Verkaufsregal liegen. Übrigens. Auch von Anker gibt es gerade ein Angebot zu In-Ears mit ANC für unter 50 Euro.

Wie viele Produkte noch vorrätig sind, ist im Otto-Onlineshop nicht ersichtlich. Wenn du dir die Kopfhörer zum Tiefpreis sichern möchtest, solltest du also besser schnell sein. Bestellst du heute im Tagesangebot, sollen die Ohrhörer in zwei bis drei Werktagen bei dir zu Hause sein.