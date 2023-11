Black-Friday-Kracher bei Amazon: Premium Saug-Wisch-Roboter Narwal Freo im Angebot

Wöchentlich oder gar täglich Staubsauger und Wischmopp zu schwingen, kostet Zeit und ist lästig. Ein Saug-Wisch-Roboter, wie der Narwal Freo, nimmt dir stattdessen den aufwändigen Hausputz ab. So hast du Zeit, dich auf die Weihnachtsvorbereitungen zu konzentrieren oder einfach mal die Beine hochzulegen, während der Roboter seine Arbeit verrichtet. Und da die Ladestation sogar von selbst die Mopps reinigt, musst du dich nicht einmal darum kümmern. Bei Amazon ist der praktische Helfer jetzt schon vor Black Friday deutlich günstiger zu haben.

Narwal Freo: Die top Features des High-End-Saugroboters

Unter den Saugrobotern gibt es insbesondere drei Varianten zur Auswahl: reine Saugroboter, Saug- und Wischroboter oder Saug-Wisch-Roboter mit Reinigungs- beziehungsweise Entleerungsstation. Letztere zählen dabei zu den High-End-Modellen. Und Narwal Freo ist so eines. Solltest du den Hersteller Narwal noch nicht kennen, liegt das vermutlich daran, dass er erst seit diesem Jahr in Deutschland auf dem Markt ist. In Asien konnte sich Narwal aber schon seit Jahren einen Namen machen. Und was viele nicht wissen: Narwal hat die Reinigungsstation für Saugroboter als erster Hersteller etabliert.

Mit dem Narwal Freo säuberst du deine Böden ganz nach Wunsch. So kann er entweder nur trockenen Schmutz und Staub aufnehmen oder in einem Rutsch auch wischen. Möchtest du einmal nur wischen, ist auch das möglich. Im Freo-Modus arbeitet der Haushaltshelfer sogar vollautomatisch und erkennt, welcher Reinigungsbedarf besteht. Dank der sogenannten DirtSense-Technologie erkennt er zudem stark verschmutzte Stellen von selbst und reinigt diese erneut. Außerdem praktisch: An der Oberseite der Reinigungsstation befindet sich ein Display, über das sich der Saugroboter steuern lässt. So musst du nicht zwingend dein Smartphone herausholen, um die Reinigungsfahrt zu starten oder Einstellungen vorzunehmen. Das Display ist eines von vielen Features, das wir auch in unserem Testbericht als besonders praktisch hervorgehoben haben.

Saugroboter mit rotierenden Wischpads und Selbstreinigungs-Station

Im Gegensatz zu vielen anderen Saugrobotern mit Wischfunktion, säubert der Narwal Freo mit zwei rotierenden Mopps, die einen Abwärtsdruck von 12N erzeugen. Dadurch kann der Haushaltsroboter selbst eingetrockneten Schmutz entfernen. Andere Modelle ziehen hier lediglich einen feuchten Wischmopp hinter sich her, wodurch der Boden nie völlig sauber wird. Das Saug- und Wischergebnis hat uns im Test absolut überzeugt.

Weiterhin cool: Die Station reinigt und trocknet die Mopps automatisch. Dadurch entstehen keine unangenehmen Gerüche und die Reinigung bleibt hygienisch. Erkennt der Saugroboter einen Teppich, hebt er die Mopps selbstständig an. Dadurch kommt dein Teppich nicht mit dem Putzwasser in Kontakt. Darüber hinaus lassen sich via 3D-Mapping bis zu vier Etagen-Grundrisse speichern. So kannst du den Roboter stets in deinem ganzen Haus nutzen.

In der Black Week erhältst du den Saug-Wisch-Roboter von Narwal besonders preiswert. Bei Amazon kostet er nur noch 799 statt 999 Euro (UVP). Dazu bekommst du noch ein praktisches Zubehör-Set im Wert von 139 Euro geschenkt.