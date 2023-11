Bis zu 40 Prozent Rabatt: Premium-Grafikdisplays im Black Friday Sale

Du zeichnest und malst gerne und möchtest deine Kunst digitalisieren? Mit einem Grafikdisplay bringst du deine Gemälde und Zeichnungen auf den PC und nutzt die Vorzüge von Photoshop und Co. Im Gegensatz zu einem Grafiktablett ohne Bildschirm, siehst du mit einem Grafikdisplay das Ergebnis direkt unter dem Stift. Aber auch Grafiktabletts sind reduziert. Bis zum 30. November kommst du jetzt deutlich günstiger an verschiedene Modelle des Herstellers XPPen.

Profi-Grafikdisplay von XPPen für unter 400 Euro

In den Wochen vor Black Friday kommst du ab sofort deutlich günstiger an Grafikdisplays und -tabletts von XPPen. Ob absolute Profi-Modelle, Mittelklasse-Grafikdisplays oder Einsteiger-Modelle: Bei XPPen ist für so gut wie jeden etwas dabei. Suchst du ein High-End-Modell, könnte zum Beispiel das Artist Pro 14 (Gen 2) interessant für dich sein, das wir auch schon testen durften. In den Black Friday Wochen gibt’s das Grafikdisplay jetzt für nur noch 395,99 statt 439,99 Euro. Und mit dem Code „Insidedigital10“ bekommst du zusätzlichen Rabatt.

Weiterhin könnte das Artist 24 Pro einen Blick wert sein. Das ist aktuell ganze 33 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 599,99 statt 899,99 Euro – du sparst also ganze 300 Euro.

Alternativ könnte auch das etwas größere Grafikdisplay Artist Pro 16 (Gen 2) für 539,99 Euro mit 2,5K Bildschirmauflösung interessant für dich sein. Mit dem exklusiven Rabatt-Code „Insidedigital15“ sicherst du dir jetzt noch einmal Extra-Rabatt.

Artist Pro 16 Gen 2

In unserem Test hat uns besonders das hochauflösende Display gefallen sowie die im Lieferumfang enthaltene Mini-Tastatur mit Drehrad. Denn die Tasten lassen sich frei belegen und sind somit eine große Hilfe im Workflow. Und auch der Eingabestift mit 16.000 Druckstufen erledigt einen hervorragenden Job.

Artist 22 Plus mit mehr Display – 60 Euro Rabatt

Brauchst du ein größeres Grafikdisplay, lohnt sich auch ein Blick auf das Artist 22 Plus, das wir ebenfalls getestet haben. Der Bildschirm ist mit 22 Zoll wirklich riesig und bietet viel Fläche für deine digitale Kunst. Im Black Week Angebot kannst du dir das Grafikdisplay jetzt für 539,99 statt 599,99 Euro sichern.

Möchtest du etwas weniger ausgeben, ist vielleicht das Artist 13 (2. Gen) das Grafikdisplay der Wahl für dich. Das ist gerade 30 Prozent heruntergesetzt und kostet somit nur noch 209,99 statt 299,99 Euro. Cool: Hier sind neun frei belegbare Tasten direkt neben dem Bildschirm integriert und sollen ebenfalls die Produktivität steigern.

Unter 80 Euro: Auch Grafiktabletts reduziert

Reicht dir ein Grafiktablett ohne Display aus, kommst du nochmal deutlich günstiger weg. So gibt’s zum Beispiel das XPPen Star 06 für 71,99 statt 89,99 Euro – und damit 20 Prozent reduziert. Auch hier sind sechs Schnellzugriffstasten integriert, die dir die Arbeit erleichtern. Außerdem ist es kabellos nutzbar und bietet somit viel Flexibilität. Im Gegensatz zu einem der Grafikdisplays musst du aber auf das Display deines Notebooks oder PCs schauen und das Grafiktablett samt Eingabestift dient mehr als optimierter Maus-Ersatz.

Noch mehr Geld sparst du, wenn du dich für das Deco 01 V2 Zeichentablett entscheidest. Das ist momentan 30 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 48,99 statt 69,99 Euro. Auch die Deco L / Deco LW Grafiktabletts sind jeweils 30 Prozent vergünstigt und kosten somit nur noch 62,99 beziehungsweise 69,99 Euro.

Auch interessant & ganz neu: Deco Pro (Gen 2) mit X3 Pro Stift mit 16K Druckstufen