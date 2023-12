Apple Week bei MediaMarkt: Diese 5 Produkte sind kurz vor Weihnachten stark reduziert

MediaMarkt ruft in der Woche vor Weihnachten zu einer großen Sparaktion rund um diverse Apple-Geräte auf. So kannst du dir jetzt eine Apple Watch SE, ein MacBook Air, AirPods, ein iPad 10 und vieles mehr zum Schnäppchenpreis sichern. Übrigens: Wenn du bis 21.12. (12:00 Uhr) bestellst, garantiert MediaMarkt dir eine Lieferung noch vor Weihnachten.

Apple Watch SE und MacBook Air zum Sparpreis

Während der Apple Week kannst du dir besonders günstig eine Apple Watch SE 2023 (40 mm) sichern. Sie kostet jetzt nur noch 259 Euro und damit 20 Euro weniger als zuletzt. Günstiger kommst du derzeit auch sonst nirgendwo an die schicke Smartwatch von Apple. Auch das 44-mm-Modell ist deutlich reduziert und kostet nur noch 289 Euro.

Darüber hinaus kannst du dir auch ein MacBook Air (2020) günstig sichern. 879 Euro stehen nur noch auf der Rechnung des hochwertigen Apple Notebooks. Das sind rund 250 Euro weniger als noch zum Verkaufsstart. Hierbei handelt es sich bereits um die Version der Nach-Intel-Ära mit dem schnellen Apple M1 Prozessor, der unterstützt wird von 8 GB RAM. Fotos, Apps und sonstige Dateien finden zudem Platz auf der 256 GB großen SSD-Festplatte.

AirPods, iPad und HomePod mini ebenfalls im Angebot

Die schicken Apple AirPods (2. Gen.) kannst du dir während der Apple Week sogar für nur 120 Euro sichern. Das sind 19 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP. Die Wiedergabezeit der Stöpsel beträgt rund fünf Stunden pro Aufladung, mit zusätzlichen 24 Stunden durch das Ladecase. Selbst bei kurzem Aufladen von 15 Minuten im Case kannst du drei weitere Stunden Musik genießen. Außerdem cool: Sage einfach „Hey Siri“, um die Lautstärke anzupassen, den Song zu wechseln, Anrufe zu tätigen oder Wegbeschreibungen zu erhalten.

Weiterhin kommst du gerade günstig an den Smart Speaker Apple HomePod mini. Für nur 99 Euro startest du deine Musik per Sprachbefehl, fragst nach dem Wetter oder steuerst verknüpfte Smart-Home-Geräte. Dank 360° Audio klingt deine Lieblingsmusik dabei aus jedem Winkel hervorragend.

Der Apple HomePod mini in allen verfügbaren Farben

Und last but not least kommst du bei MediaMarkt kurz vor Weihnachten auch preiswert an ein iPad 10 (2022). Das Tablet mit 64 GB Speicherplatz und einem 10,9-Zoll-Display mit einer hohen Auflösung von 2.360 × 1.640 Pixeln kostet jetzt nur noch 519 Euro. Außerdem wird es vom flotten A14 Bionic Chip betrieben, der dir eine ruckelfreie und flüssige Nutzung ermöglicht und mit dem einen oder anderen mobile Game sowie kreativen Apps wie Procreate gut zurechtkommt.

In der Apple Week warten darüber hinaus aber noch viele weitere gute Angebote – wie eine Magic Mouse oder anderes Zubehör – auf dich. Schau doch einfach mal vorbei und lass dich fürs vorweihnachtliche Shopping inspirieren.