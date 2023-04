Amazon räumt Lager leer: E-Bikes bis zu 43 Prozent billiger – eins für unter 750 Euro

Pünktlich zum Frühlingsbeginn und den ersten sonnigeren Tagen lockt Amazon mit einer starken Angebots-Aktion für E-Bikes und Co. Die Rabatte gelten insgesamt bis zum 14. April und haben es teilweise echt in sich. Das interessanteste Angebot: Ein E-Bike für 729 Euro. Unsere Auswahl sind alles aktuelle Bestpreise. Das heißt, kein anderer Anbieter hat die Pedelecs derzeit günstiger im Verkaufslager.

Highlight: E-Bike für 729 Euro

Richtig günstig kommst du durch die Aktion momentan an ein E-Bike mit dem Namen „F.lli Schiano E-Moon“. Denn das ist jetzt von zuletzt 789 Euro auf 729 Euro heruntergesetzt und damit ein echtes Schnäppchen. Und auch die Kundenbewertungen für das motorisierte Fahrrad müssen sich nicht verstecken. Mit 4,5/5 Sternen und über 260 Rezensionen sind die allermeisten Kunden definitiv zufrieden mit ihrem Kauf. Das E-Bike kommt in einem zeitlosen weißen Design und mit 28-Zoll-Reifen. Unterstützt wirst du bei der Frühlingsfahrt von einem 250-Watt-Motor. Mit einem tiefen Einstieg ist es für Frauen als auch Männer gleichermaßen gut geeignet.

Je nach Steigung kannst du zwischen sieben Gängen (Shimano-Getriebe) und fünf Unterstützungs-Stufen wählen. Die Reichweite des Fahrrads beträgt dabei zwischen 50 und 80 Kilometer – je nach Fahrstil und Gelände. Und der Preis von nur 729 Euro ist dabei richtig gut, denn günstiger ist das E-Bike derzeit nicht im Netz zu finden.

Retro E-Bike mit 21 Gängen für 749 Euro

Wer lieber ein dunkleres E-Bike in Retro-Farben bevorzugt, kommt mit dem „F.lli Schiano E-Ride“ auf seine Kosten. Mit einem grauen Rahmen sowie braunen Reifen, Griffen und einem braunen Sattel macht es optisch echt was her. Auch hier verbaut man 28-Zoll-Reifen, der Einstieg ist jedoch höher. Dafür bietet es ein Shimano-Getriebe mit 21 Gängen. Betrieben wird auch dieses Pedelec von einem Motor mit 250 Watt und der Akku bringt dich 50 bis 70 Kilometer weit.

Auch hier spricht die 4,5/5-Sternebewertung für sich. Für das Fahrrad zahlst du mit 749 Euro zwar etwas mehr. Der Preis ist aber immer noch richtig stark für ein E-Bike. Und: Günstiger finden wir auch dieses Vehikel nirgendwo im Netz.

E-MTB von Fischer 43 Prozent günstiger

Wer mit seinem E-Bike ins Gelände und auf Schotterwege will, kann sich über das Fischer E-Mountainbike Montis EM 1726 freuen. Denn das ist gerade satte 43 Prozent günstiger und somit für nur noch 1.074,99 statt 1.879 Euro zu haben. Auch das ist derzeit der günstigste Preis im Internet. Beim E-MTB setzt Fischer auf eine 27,5 Zoll Bereifung und 10 Gänge. Dazu verbaut man ein schickes Display sowie einen 422-Wh-Akku mit bis zu 120 Kilometern Reichweite. So geht der Akku auch bei einer längeren Fahrradtour nicht zur Neige.

Aber auch einige weitere Angebote lohnen sich derzeit bei Amazon. So sind hier noch mehr E-Bikes, aber auch normale Fahrräder teils stark reduziert. Schau doch einfach mal vorbei.