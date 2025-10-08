Sparen durch kaufen! 20 Prime-Day-Kracher, die auch an Tag 2 noch da sind!

Amazon lässt auch an Tag 2 seines Oktober-Prime-Days nicht locker. Wir haben unseren Ticker auf Vordermann gebracht und zeigen, welche Top-Tipps noch nicht ausverkauft sind. Einige stehen aber schon kurz davor.
Amazon Prime Deal Days: Angebote an Tag 2
Extra-Rabatte für Prime-Kunden und der Quasi-Frühzugriff auf Black-Friday-Angebote. Viele der Amazon-Deals am Prime Day versprechen viel und halten wenig. Bei diesen 20 Deal-Tipps machst du aber nichts falsch.

Amazon Prime Deal Days am 8. Oktober

Während es bei vielen Angebote gute bis bessere Rabatte im Normalbereich gibt, sind die folgenden Tech-Deals hier echte Empfehlungen – preislich, wie inhaltlich. Mit dabei sind absolute Geheimtipps und starke Marken-Deals, die Norbainer-Charakter haben.

Hier folgt unser stetig aktualisierter Ticker:

Amazon Fire TV Stick 4K – 34 Euro (-51 Prozent)

Der Stick, der deinen Fernseher smart macht. Streaming-Inhalte aller relevanter Anbieter, Screen-Sharing und Co funktionieren hier einfach per HDMI-Stick in hoher Qualität.

HUAWEI Watch GT 6 – 199 Euro (Anzeige)

Die erst im September vorgestellte HUAWEI Watch GT 6 fällt im Preis. Die Smartwatch mit extrem langer Akkulaufzeit gibt es stark vergünstigt im Online Store von HUAWEI, wo sie dank exklusivem Gutschein und mit Zusatz-Armband jetzt nur 199 Euro kostet.

Botslab W510 4K Smart Home Sicherheits-Kamera – 284,98 Euro (Anzeige)

Smart-Home-Sicherheitskameramit Solar-Panels, lokalem Speicher (kein Abo) und Farbnachtsicht-Funktion. 4K-Aufnahmequalität.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (256 GB) – 199,99 Euro (-43 Prozent)

Leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone mit aktuellem Android-Betriebssystem, starker Kamera und guter Performance im Alltag. Suchst du ein günstiges Smartphone, ist das Xiaomi Redmi Note 14 Pro eine starke Alternative zu Samsung & Co.

Philips Hue E27 Starter-Set – 69,99 Euro (-32 Prozent)

Wer mit Philips Hue ins Thema smarte Beleuchtung starten oder sein Setup erweitern will, bekommt das Starterset mit drei Lampen des Typs E27 („White & Color Ambiance“, dimmbar, farbwechselnd) und der Steuereinheit Hue Bridge für unter 70 Euro.

Botslab G980H Dashcam – 108,29 Euro (Anzeige)

Die Botslab G980H Dashcam sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Autofahren und dient auch als Parküberwachung, in dem sie dein Auto rundherum im Blick behält. Kein Abo, 64-GB-SD-Karte inklusive.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – 149,99 Euro (-38 Prozent)

Beliebte Heißluftfritteuse mit zwei großen Frittierkörben, sechs Funktionen und 2.470-Watt-Leistung. Perfekt für Familien oder Menschen, die gerne und viel essen.

Bosch EasyPump – 39,99 Euro (-49 Prozent)

Die gefragteste Akku-Fahrradpumpe rutscht auf den bisherigen Tiefpreis. Nutzbar für Fahrrad, E-Bike, Auto, Bälle und mehr.

Logitech MX Keys Mini – 60,41 Euro (-47 Prozent)

Praktische, hochwertige Tastatur im mobilen Format. Kein Nummernblock, inklusive Tastenbeleuchtung, die auf Gesten und Näherung reagiert. TIPP: Besserer Preis als am ersten Tag!

Soundcore Q20i – 29,99 Euro (-40 Prozent)

Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 40 Stunden Laufzeit. Selbst audiophile Menschen kommen dank Hi-Res Audio auf ihre Kosten.

Bosch Professional Säbelsäge 1300 PCE – 165.99 Euro (-51 Prozent)

Kabelgebundenes Allround-Werkzeug aus Boschs blauer Serie. 1.3000 Watt Leistung, zwei Sägeblätter für Holz und Metall im Lieferumfang.

Anker 337 Powerbank – 37,99 Euro (-37 Prozent)

Bockstarke Powerbank mit 26.800-mAh-Kapazität. Drei USB-Ports für Apple- und Android-Geräte. PowerIQ und VoltageBoost von Anker sind ebenfalls an Bord.

Apple AirTags 4er-Pack – 89 Euro (-31 Prozent)

Der Goldstandard unter den smarten Trackern – fürs Apple-Ökosystem. Im 4er-Set sinkt der Stückpreis auf 22,25 Euro und liegt 8 Euro unter dem Einzelpreis.

Elektronische Parkscheibe von needit – 18,99 Euro (-42 Prozent)

Bestseller bei Amazon. Diese Parkscheibe stellt sich selbst automatisch ein, wenn dein Auto stehenbleibt. Knöllchen sind damit Geschichte.

FritzBox 7590 AX – 199 Euro (-26 Prozent)

Allround-Router-Tipp für DSL. Mit WiFi 6, bis zu 2.400 MBit/s und Mesh-Funktion. USB-Sick für kleinen Netzwerk-Speicher inklusive.

Botslab 4-Kanal-Dashcam – 180,49 Euro (Anzeige)

Diese Dashcam sorgt für Rundumblick um dein Auto – nicht nur, wenn es fährt. Inklusive GPS, 128-GB-SD-Karte, Nachtsichtfunktion und Mini-Bildschirm.

Samsonite Koffer 79 Liter – 109,30 Euro (-15 Prozent)

Koffer ohne Reißverschluss. Geeignet für universelle Reisen mit klarer Innenaufteilung und hochwertiger Verarbeitung. Inklusive TSA-Schloss und gummierten Rollen.

Smarte Glühbirnen von Govee – 11,99 Euro (-40 Prozent)

Über 16 Millionen Farben und Sprachsteuerung via Alexa. Schnapp dir die smarte Beleuchtung im Doppelpack zum Spitzenpreis.

Samsung Galaxy Tab A9+ – 189 Euro (-35 Prozent)

Alltags-Tablet für Recherche, Second-Screen oder digitales Rezeptebuch – aber auch mobile Streaming- und Smart-Home-Zentrale. Lange Update-Versorgung, Top-Display (11 Zoll) und Stereo-Lautsprecher.

Echo Spot – 49,99 Euro (-47 Prozent)

Der smarte Lautsprecher mit integriertem Wecker und sattem Klang. Dank Routinen und klarem Display gemütlich in den Tag starten.

Auch bei den Prime Deal Days: Schnäppchen-Ticker bei WhatsApp

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du keine Top-Schnäppchen wie diese hier. Wir versorgen dich regelmäßig im Chat, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

