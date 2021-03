Alternative zu Aldi: Hier gibt’s den Corona-Schnelltest online

Die Tests bei Aldi sollen in den ersten Filialen schon wenige Minuten nach der Ladenöffnung ausverkauft gewesen sein, ist auf Twitter zu lesen. Wenn du leer ausgegangen bist oder keine Lust hattest, dich in die Schlange zu stellen um begehrten Schnelltest-Sets zu ergattern, so solltest du mal beim Discounter Lidl vorbeischauen. Die gute Nachricht: Dafür musst du nicht einmal aus dem Haus gehen. Denn statt die Kunden zu mehr Mobilität aufzufordern, um in die Läden zu kommen, hat sich Lidl entschieden, die Selbsttests ausschließlich online anzubieten.

Während fünf Tests bei Aldi 24,99 Euro kosten, unterbietet Rivale Lidl diesen Preis bereits am ersten Verkaufstag der Selbstsets für Sars Cov-2 und verlangt nur 21,99 Euro. Auch auf Versandkosten verzichtet der Discounter der Schwarz-Gruppe.

Das bietet der Corona-Schnelltest

Anders als bei Aldi kommen sie Corona-Selbsttests für zu Hause von der Firma Boson Biotech. Der Test habe eine Zulassung zur Eigenanwendung nach §11 MPG in Deutschland. Im Set sind fünf Nasenabstrich-Tests für den vorderen Nasenbereich. Im Gegensatz zu den professionellen Tests, bei denen dir das medizinische Personal tief in der Nase oder dem Rachen den Abstrich nimmt, reicht es bei den Tests von Lidl, den Abstrich in 2,5 Zentimeter Tiefe in der Nase zu nehmen.

Im Lieferumfang, so heißt es bei Lidl, seien jeweils fünf Testkassetten, fünf Abstrichtupfer, fünf Phiolen mit Extraktionslösung und fünf Röhrchen mit Tropfkappe. Natürlich ist auch eine entsprechende Gebrauchsinformation dabei. Fachliche Beratung sollst du per E-Mail bekommen.

Bei Lidl Online kannst du zunächst fünf Testsets, also insgesamt 25 Tests bestellen. Mit den Tests kannst du selbst das Risiko reduzieren, unbemerkt eine Infektion weiterzutragen, wenn du zur Arbeit gehst, deine Familie besuchst oder einen Freund triffst. Nach aktuellem Stand soll die Lieferung in vier Arbeitstagen bei dir sein. Lidl bittet aber schon um Verständnis, sollte es zu Lieferverzögerungen kommen. Es ist zu erwarten, dass es auch hier zu einem Ausverkauf kommt. In den kommenden Tagen werden aber weitere Anbieter auf den Markt kommen.

