Aldi: Zwei große 4K-UHD-Fernseher zu Top-Preisen im Angebot

Multimedia-Schnäppchen geben sich im Onlineshop von Aldi momentan die Klinke in die Hand. Nach In-Ear-Kopfhörern von Blaupunkt für unter 20 Euro und zahlreichen Medion-Schnäppchen aus der Computerwelt ist jetzt mal wieder ein günstiger Flachbildfernseher an der Reihe. Dieses Mal aus dem Hause Grundig, ausgestattet mit einem 55 Zoll (ca. 140 cm) großen 4K-UHD-Bildschirm oder alternativ auch mit einem etwas kleineren Display.

Grundig-Fernseher zum Top-Preis bei Aldi kaufen

Der Fernseher mit der Modellbezeichnung 55 VCE 223 ist mit Android als Betriebssystem versehen, was es dir möglich macht, viele Apps zu nutzen, die du schon von deinem Handy oder Tablet PC kennst. Ein Triple-HD-Tuner sorgt dafür, dass du das TV-Gerät ohne zusätzliche Hardware an Satelliten- oder Kabelanschlüssen sowie per Zimmer-Antenne verwenden kannst. Weitere Geräte lassen sich unter anderem über drei HDMI- und zwei USB-Ports mit dem Fernseher verbinden. Der Zugang zum Internet ist über einen LAN-Anschluss auf der Rückseite möglich. Kabellos geht es aber ebenso, denn auch WLAN ist bei diesem Fernseher an Bord. Gleiches gilt für eine Bluetooth-Schnittstelle.

HDR 10 und HLG stehen bei Bedarf zur Bildoptimierung bereit, sogenanntes Magic Fidelity soll den Ton verbessern. Die Audio-Ausgangsleistung gibt Aldi mit 32 Watt an, USB-Recording erlaubt das Aufnehmen von vielen TV-Inhalten. Der Stromverbrauch: 77 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden im SDR-Modus. Schaltest du HDR zur Bildoptimierung ein, sollen es im gleichen Zeitraum mit 80 kWh nur ungleich mehr sein.

Grundig 55 VCE 223 Smart TV

Niemand ist günstiger

Und der Preis? Den hat Aldi in seinem Webshop derzeit um satte 42 Prozent reduziert. Das bedeutet, dass du nur 399 Euro statt üblicherweise 699 Euro bezahlen musst. So zumindest die offiziellen Angaben hinsichtlich des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP). Ein Preisvergleich zeigt, dass es den Fernseher mit 55-Zoll-Bildschirmdiagonale derzeit trotz Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro nirgendwo günstiger zu kaufen gibt. Dir reichen 50 Zoll (ca. 127 cm) aus? Dann kannst du bei Aldi ebenfalls zuschlagen: für 359 Euro; ein weiterer Spitzenpreis.

Übrigens: Aldi plant neben neuen Schnäppchen-Angeboten eine noch ganz andere Revolution. Denn schon bald soll der Aldi-Prospekt verschwinden. Zunächst aber nur im Rahmen eines Tests. Es ist aber nicht auszuschließen, dass dieser Test nur der Anfang vom Ende der Papier-Werbung ist. Falls es dazu kommt, findest du die Top-Angebote von Aldi aber natürlich weiterhin bei uns.

Jetzt weiterlesen 47 Prozent Rabatt: Aldi verschleudert Gasgrill zum Schnäppchenpreis