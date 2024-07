Nur 19,99 Euro: Aldi schmeißt Marken-Kopfhörer mit besonderem Extra raus

Immer mal wieder sind bei Aldi Markenprodukte für kleines Geld erhältlich. Ab sofort kannst du im Onlineshop des Discounters nagelneue In-Ear-Kopfhörer von Blaupunkt zum enorm reduzierten Sonderpreis kaufen. Denn Aldi gewährt nicht weniger als stattliche 59 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Blaupunkt In-Ears bei Aldi zum Top-Preis kaufen

Die Blaupunkt In-Ear-Kopfhörer TWS 40 sind mit Bluetooth in Version 5.3 zu haben; wahlweise in Weiß oder Schwarz. Du kannst sie kabellos zum Beispiel mit einem Smartphone, Tablet-PC oder Notebook verbinden und bis zu vier Stunden lang nutzen. Eine Wiederaufladung ist über die mitgelieferte Ladeschale möglich, die eine kleine Besonderheit bietet. Sie ist nämlich mit einem Solarmodul ausgestattet, was dir bei Sonnenschein eine besonders umweltfreundliche Aufladung gestattet. Eine Stunde Solar-Aufladung verlängert die Abspielzeit laut Herstellerangaben um rund 90 Minuten.

Der Hersteller wirbt damit, dass die Kopfhörer mit iOS-Geräten von Apple und Android-Geräten kompatibel sind. Eine Verbindung zum gekoppelten Endgerät soll sich automatisch aufbauen, sobald die In-Ears aus der Ladeschale genommen werden. Eine intuitive Bedienung ist laut Hersteller über eine Touch-Control-Technologie an den In-Ears möglich. Alternativ aber auch per Sprachassistent.

Zum Top-Preis bei Aldi zu haben: die In-Ear-Kopfhörer Blaupunkt TWS 40.

In-Ear-Kopfhörer für knapp 20 Euro

Normalerweise würde für die Kopfhörer laut Angaben von Aldi ein Preis in Höhe von knapp 50 Euro fällig werden. Über den eingangs angesprochenen Rabatt verlangt Aldi derzeit aber nur 19,99 Euro zuzüglich einmalig 5,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause. Dabei gilt eine Garantie von zwei Jahren. Und günstiger als bei Aldi konnten wir die In-Ear-Kopfhörer in keinem anderen Onlineshop finden. Schnell zu sein, kann sich lohnen, denn das Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Dich interessieren die besten In-Ear-Kopfhörer? Wir zeigen dir in einer Übersicht, welche In-Ear-Kopfhörer aktuell nicht nur günstig, sondern auch richtig gut sind.

Jetzt weiterlesen Aldi: Balkonkraftwerke zum Schleuderpreis im Angebot