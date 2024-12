Aldi: Top-Smartwatch jetzt zum Spitzenpreis im Angebot

Frohe Kunde für Smartwatch-Fans: Bei Aldi ist ab sofort die Samsung Galaxy Watch 7 zum unschlagbaren Sonderpreis erhältlich. Und zwar in beiden verfügbaren Größen. Sowohl das Modell mit 40 mm großem Gehäuse als auch die größere Variante (44 mm) gibt es jetzt zum Top-Preis. Aber nur solange der Vorrat reicht. Es kann sich also lohnen, das Wearable im Aldi Onlineshop schnell in den Warenkorb zu legen und einzukaufen.

Samsung Galaxy Watch 7 bei Aldi kaufen

Die Samsung Galaxy Watch 7 wurde erst vor wenigen Monaten neu vorgestellt. Und jetzt geht die Armbanduhr bereits bei Aldi in den Sale. Sie bietet nicht nur 32 GB internen Speicher, sondern auch 2 GB Arbeitsspeicher (RAM). Verbindung zu einem Smartphone ist über Bluetooth 5.3 möglich. Allerdings nur, wenn es sich um ein Android-Handy handelt. Eine Kompatibilität mit iPhones gibt es nämlich nicht. Das Super-AMOLED-Display bietet bei der großen Samsung Galaxy Watch 7 eine diagonale Abmessung von 1,5 Zoll (480 x 480 Pixel), beim kleineren Modell sind es 1,3 Zoll (432 x 432 Pixel).

Dass Samsung die wasserdichte Smartwatch schon jetzt zum Sonderpreis verkauft, kommt etwas überraschend. Für Interessenten ist es aber umso erfreulicher, denn das sportliche Design aus Aluminium im Zusammenspiel mit robustem Saphirglas spricht eine ziemlich breite Zielgruppe an. Auch, weil Wearables von Samsung hinsichtlich der nutzbaren Gesundheitsfunktionen für eine hohe Präzision bekannt sind und zudem auf Basis von NFC auch kontaktloses Bezahlen ermöglichen.

Samsung Samsung Galaxy Watch7 (40mm) Galaxy Watch7 (44mm) Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Smartwatch Marktstart 07.2024 07.2024 Verfügbarkeit ja ja UVP 319,00 € 399,00 € Farbe Beige

Grün

Silber Beige

Grün

Silber Betriebssystem Wear OS Wear OS Kompatibilität Android Android Gehäuseform rund rund Displaygröße 1,3 zoll 1,5 zoll Touchscreen ✓ ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Untertauchen

Was kostet die Premium-Smartwatch?

Aldi bietet die Samsung Galaxy Watch 7 (44 mm) ab sofort für 229 statt 349 Euro (UVP) an – wahlweise in Silber oder Grün. Das kleinere Modell steht in Beige und Grün für 199 statt 319 Euro (UVP) zur Verfügung. In beiden Fällen gewähren Aldi und Samsung zwei Jahre Garantie und du musst einmalig 5,95 Euro für den Versand einplanen. Praktisch: Auf Wunsch ist auch eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna möglich. Ein Preisvergleich zeigt: Das 44-mm-Modell gibt es derzeit in namhaften Webshops inklusive Versandkosten ab rund 210 Euro zu kaufen, das 40-mm-Modell ab 245 Euro. Der neue Aldi-Deal ist also ein echter Kracher.

