Aldi schmeißt Mähroboter raus: Hier sparst du jetzt mehr als 50 Prozent

Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm auch die Gartenarbeit. Damit du mehr Zeit im Liegestuhl verbringen und die wärmeren Tage genießen kannst, lass dir doch einen Teil der Arbeit von einem Roboter abnehmen. Bei Aldi ist das gerade verhältnismäßig günstig möglich. Denn dank 52 Prozent Rabatt kostet der Mähroboter Xpower 400 von Yard Force nur noch 299 Euro. Das bietet der smarte Helfer für sein Geld.

Was der Mähroboter kann

Wenn du keine Lust hast, ständig den Rasen im Vorgarten oder Garten zu mähen, solltest du über einen Mähroboter nachdenken. Der Yard Force Xpower 400 Mähroboter übernimmt die lästige Gartenarbeit für eine Fläche von bis zu 400 Quadratmeter für dich. Bis zu 60 Minuten kann der Roboter deinen Rasen am Stück mähen. Danach fährt er in seine Station und lädt in rund 60 Minuten wieder auf. Selbst Hänge mit einem Gefälle von bis zu 30 Prozent erklimmt der Gartenroboter ohne Schwierigkeiten. Außerdem ist er nach IPX5 vor Strahlwasser geschützt – Regen hält er also problemlos stand und zur Reinigung kannst du daher einfach einen Gartenschlauch verwenden.

Angebot bei Aldi – So sieht der Mähroboter aus

Die Hinderniserkennung sorgt weiterhin dafür, dass der Mähroboter gekonnt um Gartenmöbel und Co. herumfährt. Auch bei Regen zögert der Roboter nicht, sondern fährt los, um die Wiese in deinem Garten zu stutzen. Übrigens: Der Rasenroboter arbeitet nach dem Mulchprinzip. Das heißt, das gemähte Gras landet nicht in einem Beutel, sondern fällt auf die Wiese. Dort spendet es Feuchtigkeit und fungiert gleichzeitig als natürlicher Dünger. Du musst dadurch also auch im Nachgang keinen Behälter leeren – der Roboter arbeitet völlig autark. Im Lieferumfang ist zudem ein 100 Meter Begrenzungskabel enthalten, mit dem du die Mähfläche abstecken musst.

Das bekommst du sogar noch dazu geschenkt

Cool ist: Als praktisches Extra für die Gartenarbeit bekommst du hier noch eine 4-V-Bypass-Schere on top dazu. Die kostet normalerweise bereits gut 60 Euro und ist eine große Hilfe im Garten. Denn hiermit durchtrennst du bis zu 14 Millimeter dicke Äste und kommst damit weiter als mit einer herkömmlichen Gartenschere. Möglich macht das eine kraftunterstützende Technologie, die die Kraft deiner Hände verstärkt. Der Akku der Schere hält für bis zu 500 Schnitte, du musst ihn also nicht dauernd aufladen.

Und der Preis bei Aldi: 299 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 52 Prozent auf den UVP. Wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, ist das Angebot im Netz derzeit ungeschlagen. Der Preisverlauf zeigt weiterhin, dass der Mähroboter in der Vergangenheit auch nie preiswerter war!

Du kannst darüber hinaus eine Heckenschere, eine Kettensäge und einen Laubbläser gebrauchen? Dann schau dir doch mal dieses Gartengeräte-Set bei Aldi an. Das ist nämlich gerade ebenfalls über 50 Prozent billiger und kostet daher nur noch 269 Euro.