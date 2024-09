Aldi: In-Ear-Kopfhörer jetzt zum Spottpreis zu haben

In-Ear-Kopfhörer müssen teuer sein? Nein, müssen sie nicht. Und genau das stellt jetzt der Lebensmittel-Discounter Aldi unter Beweis. Denn ab sofort ist es im Onlineshop von Aldi möglich, die Maginon BIK-4 zum sensationell günstigen Preis zu kaufen. Die In-Ears kosten jetzt nur noch 19,99 Euro und sind damit um 60 Prozent gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) reduziert – solange der Vorrat reicht.

Aldi: In-Ears zum Kracherpreis im Angebot

Die Kopfhörer lassen sich per Bluetooth 5.0 zum Beispiel mit einem Smartphone, Tablet-PC oder Laptop verbinden. Anschließend kannst du mit den In-Ears über das verbundene Endgerät nicht nur Musik hören, sondern unter anderem auch telefonieren oder an Videokonferenzen teilnehmen. Die Wiedergabezeit gibt der Hersteller mit vier Stunden bei Musik und etwa drei Stunden bei einem Anruf an. Unterwegs lässt sich die Wiedergabezeit über das mitgelieferte Lade-Case auf bis zu 20 Stunden verlängern.

Für eine einfache Bedienung wird nicht nur der Google Assistant unterstützt, sondern auch Siri von Apple. Praktische Sprachbefehle stellen die In-Ear-Kopfhörer also vor keine Herausforderung. Entnimmst du die Ohrhörer dem Lade-Case, verspricht der Hersteller ein automatisches Einschalten und Verbinden mit gekoppelten Endgeräten. Die Reichweite liegt ohne störende Hindernisse bei bis zu 15 Metern, das Gewicht beider Ohrhörer liegt bei nur 8 Gramm.

Maginon BIK-4 In-Ear-Kopfhörer

So günstig sind die neuen In-Ear-Kopfhörer

Normalerweise würden die Maginon BIK-4 In-Ear-Ohrhörer 49,99 Euro kosten. Aldi bietet die günstige AirPod-Alternative für Einsteiger in seinem Onlineshop jetzt aber für nur noch 19,99 Euro an. Ein echtes Schnäppchen. Auch, wenn man beispielsweise auf der Suche nach einem günstigen zweiten Paar In-Ears für den persönlichen Alltag oder die Arbeit im Homeoffice ist. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause dazu.

Wenn es dir wichtig ist, dass deine neuen In-Ear-Kopfhörer Störgeräusche aus der Umgebung herausfiltern, solltest du allerdings zu einem anderen Ohrhörer greifen. Das Feature des sogenannten Noise Cancelling (Geräuschunterdrückung) unterstützen die BIK-4 nämlich nicht. Gerade im Homeoffice zu Hause ist es aber in der Regel auch gar nicht notwendig. Alternative gewünscht? Hier findest du die aktuell besten In-Ear-Kopfhörer.

