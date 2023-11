Aldi-Hammer: Dieses Samsung-Smartphone kostet nur noch 130 Euro

Bist du auf der Suche nach einem primär preiswerten Smartphone? Und dann am besten nach einem Handy, das aus dem Hause Samsung stammt? Dann kannst du dir bei Aldi jetzt ein besonderes Schnäppchen sichern. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters steht jetzt mit 35 Prozent Rabatt das Samsung Galaxy A14 zur Verfügung.

Samsung Galaxy A14 4G bei Aldi kaufen

Ausgestattet ist das schwarze Einsteiger-Smartphone mit 64 GB Speicherplatz, der sich bei Bedarf mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern lässt. Der Bildschirm (LCD) ist 6,6 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.080 x. 2.408 Pixeln, der Akku eine Kapazität von 5.000 mAh. Als Prozessor ist der MediaTek Helio G80 mit bis zu 2 GHz Taktrate integriert. Dazu gesellen sich 4 GB Arbeitsspeicher (RAM). Auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden (50 + 5 + 2 Megapixel), vorn steht eine 13-Megapixel-Kamera für Selfies und Videotelefonate zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.3, NFC und ein USB-C-Anschluss.

Wichtig: Bei dem von Aldi angebotenen Smartphone handelt es sich um die LTE-Variante des Samsung Galaxy A14, nicht um das noch etwas beliebtere 5G-fähige Schwestermodell. Im Lieferumfang inklusive ist neben einem USB-C-Ladekabel eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben. Natürlich kannst das Smartphone aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-SIM-Format nutzen.

Samsung Galaxy A14 4G Software Android 13 Prozessor MediaTek Helio G80 MT6769V/CT Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 201 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis Galaxy A14 4G (4/64 GB): 200 € Marktstart März 2023

Mit dieser Ausstattung ist das Smartphone ein ideales Gerät für all diejenigen, die in die Welt des Mobilfunks hineinschnuppern möchten, ein solide ausgestattetes Zweithandy suchen oder ihr Smartphone primär für die mobile Erreichbarkeit nutzen möchten. Und natürlich eignet sich das Samsung Galaxy A14 4G auch für all diejenigen, die nicht mehrere Hundert Euro für ein neues Handy ausgeben möchten.

Was kostet das Samsung Galaxy A14?

Denn Aldi bietet das Samsung Galaxy A14 nicht zum unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 199 Euro an, sondern solange der Vorrat reicht deutlich im Preis reduziert. Nur 129 Euro werden jetzt bei einer Bestellung über den Aldi Onlineshop fällig. Einmalig kommen 5,95 Euro an Versandkosten dazu, sodass der Gesamtpreis auf 134,95 Euro steigt; bezahlbar auf Wunsch auch in drei zinsfreien Raten in Höhe von 44,98 Euro über den Zahlungsanbieter Klarna.

Die Lieferung erfolgt nach Angaben von Aldi in ein bis vier Werktagen zu dir nach Hause. Zum Vergleich: In anderen Onlineshops werden laut Preisvergleich aktuell mindestens knapp 140 Euro für das LTE-fähige Smartphone fällig. Aldi haut also mal wieder einen echten Handy-Preisbrecher raus.