Aldi feuert Laptops zu Kampfpreisen raus

Der Lebensmittel-Discounter Aldi sorgt ab sofort mit neuen Computer-Schnäppchen für Aufsehen. Dieses Mal sind es nicht PCs, sondern Notebooks, die zum Sonderpreis verkauft werden. Allerdings nicht von Aldis Haus- und Hoflieferant Medion, sondern von Vale. Gleich vier Laptops des Herstellers, dessen Produkte unter anderem auch bei Amazon und MediaMarkt verfügbar sind, stehen im Aldi-Onlineshop ab sofort zum Kauf bereit. Und dabei liegt der Fokus auf besonders günstigen Preisen.

Aldi: Vale-Notebooks ab 249 Euro

Im günstigsten Fall geht es bereits bei 249 Euro los. Der Vale-Laptop R15A auf Basis des Intel Celeron N4020 (zwei Kerne bis 2,8 GHz) bietet ein mattes Full-HD-Display, das 15,6 Zoll groß ist und von 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) flankiert ist. Hinzu kommen 512 GB SSD-Speicher, eine einfache Kamera (0,3 Megapixel) sowie WLAN, LAN-Anschluss und Bluetooth in Version 5.0. Die Akkulaufzeit des knapp 1,8 Kilogramm schweren Laptops wird mit bis zu sieben Stunden angegeben.

Etwas teurer, zu haben für 299 Euro: das knapp 1,8 Kilogramm leichte Vale R 15A-16512D. Es ist ebenfalls mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Bildschirm ausgestattet, kann aber auf einen Intel N100 Vierkernprozessor zugreifen, der eine Taktung von bis zu 3,4 GHz bietet. Dazu gesellen sich 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Natürlich sind auch Extras wie LAN-Anschluss, WLAN und Bluetooth an Bord. Der Akku soll eine Laufzeit von bis zu 5,5 Stunden haben.

Noch eine Spur teurer ist das Vale R15E. Es kostet 319 Euro und bietet als Herzstück den Vierkern-Prozessor Intel Core i5-1035G1. Er taktet mit bis zu 3,6 GHz und wird von 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher flankiert. Die SSD mit nicht-mechanischer Bauweise zum Schutz vor heftigen Erschütterungen ist auch für den Außeneinsatz geeignet. Die Akkulaufzeit soll bei diesem Rechner bei bis zu acht Stunden liegen.

Vale Notebooks zu günstigen Preisen jetzt bei Aldi im Angebot.

Das in unseren Augen attraktivste Gesamtpaket liefert das ebenfalls 1,9 Kilogramm schwere Vale R 15G-161024D. Neben 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD-Speicher verrichtet hier der AMD Ryzen 5 7430U mit bis zu 4,3 GHz Taktfrequenz auf Basis von sechs CPU-Kernen seine Arbeit. Vale stellt heraus, dass auch „leichtes Gaming“ mit diesem Laptop möglich sein soll. Die Akkulaufzeit liegt bei diesem Rechner mit 15,6-Zoll-Display bei bis zu 5,5 Stunden. Der Preis: 449 Euro.

Windows 11 Professional als Betriebssystem

Als Betriebssystem ist auf allen Rechnern Windows 11 Professional vorinstalliert. Für den Anschluss externer Geräte stehen unter anderem drei USB-Anschlüsse und ein HDMI-Port bereit. Für Excel-Freunde interessant: Trotz der kompakten Abmessungen sind die Notebooks mit einer vollständigen Tastatur inklusive Nummernpad ausgestattet. Im Kern eignen sie sich für klassische Bürotätigkeiten, sind aber auch für die Schule oder Uni eine attraktive Wahl. Ebenso für Pendler, die im Zug mobil arbeiten möchten. Und auch für Menschen, die einen preiswerten Rechner für Video-Streamings suchen, bietet sich hier eine attraktive Alternative zu anderen (teureren) Marken-Laptops. Ebenso für Menschen, die zum Beispiel auf der Baustelle einen günstigen tragbaren Rechner nutzen möchten.

Alle Vale-Laptops stehen übrigens mit zwei Jahren Garantie zum Kauf bereit. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Bezahlen kannst du per Kreditkarte (Visa/Mastercard), Paypal, Apple Pay oder Klarna. Entscheidest du dich für Klana, ist auch eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten möglich. Ergänzend dazu bietet Aldi übrigens auch einen Tablet PC von Vale mit LTE-Unterstützung zum Kampfpreis an. Für das Vale V12E mit 12-Zoll-Display und 128 GB Speicherplatz werden nur 169 Euro fällig.

Und abschließend noch ein weiterer Tipp: Suchst du nach einem Einsteiger-Notebook mit extra-großem Bildschirm: das HP 17-cp2536ng könnte mit einem 17,3-Zoll-Display (1.600 x 900 Pixel) die passende Wahl für dich sein. Es kostet bei Aldi jetzt nur 399 Euro und ist mit 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher ausgestattet. Als Prozessor kommt der AMD Ryzen 3 7320U zum Einsatz, der vier Kerne mit bis zu 4,1 GHz Taktfrequenz bietet.

Jetzt weiterlesen Aldi startet neuen Service für alle Kunden